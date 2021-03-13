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Как подготовить зимнюю одежду и обувь к «летней спячке»

Как подготовить зимнюю одежду и обувь к «летней спячке»

В Одессе уже наступила весна, и многие торопятся снять надоевшую зимнюю одежду. Как подготовить и упаковать зимнюю одежду до следующего сезона холодов – в наших полезных советах.

Как подготовить вещи к длительному хранению?

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Перед тем как убрать зимнюю одежду на длительное хранение, внимательно осмотрите и очистите одежду от пятен, грязи и неприятных запахов. Чистая одежда не будет привлекать моль и других насекомых. Если вы стираете пуховик или зимнюю куртку в стиральной машине — используйте программу бережной стирки и жидкие моющие средства. Если зимняя одежда из меха и шерсти, тогда перед хранением просушите ее на солнце. Также перед упаковкой зимней одежды нужно проверить карманы и убрать из них накопившийся мусор. И еще — проверьте, на месте ли все пуговицы и заклепки, хорошо ли работает молния. В случае неисправности нужно все починить, пришить и отремонтировать.

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В чем хранить зимнюю одежду?

упаковать зимнюю одежду

Для хранения зимних вещей могут пригодиться всевозможные пакеты и контейнеры. Хороший вариант – вакуумные пакеты: упакованная в них одежда занимает мало места в шкафу (объем одежды уменьшается из-за откачанного воздуха). Для более мелких вещей используйте картонные коробки, к примеру, для хранения обуви. Также можно использовать большие сумки на молнии и дорожные чемоданы. Хороши и пластиковые контейнеры разного размера. Они защищают от влаги, герметичны, их можно разместить в любом месте. Пакеты из полиэтилена можно использовать как защиту от сырости и влаги.

Куда сложить упакованные вещи?

Если места в шкафу и гардеробной достаточно, то коробки, контейнеры и пакеты с упакованной одеждой и обувью лучше разместить на самых верхних полках. Также можно разложить часть одежды в ящики, которыми снабжены диваны, кровати, кресла, пуфики, или просто задвинуть под кровать. Однако перед этим обязательно проветрите, помойте и просушите те места, где будут храниться вещи. А если была замечена моль, поверхность полок и ящиков нужно обработать средством от насекомых.

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