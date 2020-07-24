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Болельщикам разрешат смотреть футбол на стадионе – названы условия

Болельщикам разрешат смотреть футбол на стадионе – названы условия

Болельщикам разрешат посещать стадионы во время футбольных матчей, но есть ряд условий. Их разработали в Министерстве здравоохранения Украины. 

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“Есть постановления главного санврача относительно возможности и условий присутствия болельщиков на стадионе. Во-первых, наполненность должна быть не более 25%, соблюдение социальной дистанции при рассадке, стадионы должны быть обеспечены антисептиками, на входе должен быть термоскрининг”,- сказал на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Однако футбольные матчи со зрителями могут проводиться в регионах, где не установлены дополнительные ограничения.

Во время матча расстояние между рабочими местами персонала должно быть не менее чем 1,5 м, выход команд на поле разделен во времени, без детей и рукопожатий.

Запрещается работа фитнес-баров, спа-зон, услуг массажа (кроме спортивного разогрева) и централизованное питание на месте проведения матча.

Напомним, Кабмин продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 августа.

А Министерство здравоохранения в ближайшее время поделит Украину на зоны – “красную”, “оранжевую”, “желтую” и “зеленую”.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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