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Новости Одессы и Одесской области

Более 60 «лотомаркетов» закрыли в Одессе: помещения уже сдают в аренду

Более 60 «лотомаркетов» закрыли в Одессе: помещения уже сдают в аренду

На улицах города, где были сомнительные «лото», окна с названиями игорных заведений заклеили черными пакетами, а на дверях прикрепили объявления об аренде. Всего уже закрыто 64 азартных игровых помещения.

Об этом сообщил корреспондент «Одесской жизни», который побывал на месте закрывшихся «лото».

Вывески и все прочее, указывающее, что за дверью игорное заведение – заклеено черными пакетами. На дверях уже наклеены объявления о сдаче в аренду. Предположительно, закрытию подлежат филиалы «Лотомаркета» и «Космолота».

 

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По информации пресс-службы ГУНП в Одесской области, в одесском регионе прекращена деятельность 64-х игровых заведений и начато 12 уголовных производств по ст. 203-2 (занятие игральным бизнесом).

Напомним, что 19 декабря Верховная Рада отправила на доработку законопроект 2285-д – «Проект Закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», так как он не набрал необходимого количества голосов депутатов.

Уже 20 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал от полиции до 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения в Украине.  Почти за сутки, благодаря скоординированным действиям, правоохранители закрыли почти 5300 игровых заведений по всей Украине.

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Артем Виноградов
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