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Новости Одессы и Одесской области

Майже за добу в Україні припинили діяльність майже 5 300 гральних закладів (відео)

Майже за добу в Україні припинили діяльність майже 5 300 гральних закладів (відео)

Вилучено обладнання приблизно на 50 мільйонів гривень. Відпрацювання продовжується.

Про це повідомила пресслужба ГУНП.

Відповідно до Постанови Уряду та виконання доручення міністра внутрішніх справ України Національна поліція проводить  масштабне комплексне відпрацювання з виявлення та протидії незаконному гральному бізнесу.

Як повідомив начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Олександр Околіт, для цього було створено мобільні групи:

– На даний час функціонує 715 мобільних груп зі складу працівників слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань. Мобільні групи в постійному режимі здійснюють моніторинг, а також превентивні заходи стосовно профілактики незаконного грального бізнесу.

Мобільні групи взаємодіють з органами місцевої влади, працівниками Державної фіскальної служби задля виявлення незаконних гральних закладів. Також правоохоронці налагодили роботу з органами місцевої влади стосовно зовнішньої реклами вказаних закладів. Відтак одразу проводиться і її демонтаж.

– У державі нараховувалося загалом близько 5300 незаконних гральних закладів, зокрема і лотереї, які відсьогодні Постановою Кабінету Міністрів втратили можливість працювати в законному полі. Також йдеться і про букмекерські контори, казино та інші гральні заклади, – сказав Олександр Околіт.

Начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань повідомив, що з минулої ночі станом на зараз виявлено 179 закладів, де надавалися послуги з грального бізнесу. Їхню діяльність припинено. При цьому вилучено 2,3 тисячі одиниць комп’ютерної техніки. Загалом обладнання на суму близько 50 мільйонів гривень.

– Розуміємо, що заклади, які раніше були в правовому полі – це стосується лотереї – припинили свою діяльність та зачинилися. Це було встановлено при об’їзді наших мобільних груп, – зазначив Олександр Околіт.

Фото: ГУНП

 

 

 

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