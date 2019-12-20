Майже за добу в Україні припинили діяльність майже 5 300 гральних закладів (відео)

Про це повідомила пресслужба ГУНП.

Відповідно до Постанови Уряду та виконання доручення міністра внутрішніх справ України Національна поліція проводить масштабне комплексне відпрацювання з виявлення та протидії незаконному гральному бізнесу.

Як повідомив начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Олександр Околіт, для цього було створено мобільні групи:

– На даний час функціонує 715 мобільних груп зі складу працівників слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань. Мобільні групи в постійному режимі здійснюють моніторинг, а також превентивні заходи стосовно профілактики незаконного грального бізнесу.

Мобільні групи взаємодіють з органами місцевої влади, працівниками Державної фіскальної служби задля виявлення незаконних гральних закладів. Також правоохоронці налагодили роботу з органами місцевої влади стосовно зовнішньої реклами вказаних закладів. Відтак одразу проводиться і її демонтаж.

– У державі нараховувалося загалом близько 5300 незаконних гральних закладів, зокрема і лотереї, які відсьогодні Постановою Кабінету Міністрів втратили можливість працювати в законному полі. Також йдеться і про букмекерські контори, казино та інші гральні заклади, – сказав Олександр Околіт.

Начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань повідомив, що з минулої ночі станом на зараз виявлено 179 закладів, де надавалися послуги з грального бізнесу. Їхню діяльність припинено. При цьому вилучено 2,3 тисячі одиниць комп’ютерної техніки. Загалом обладнання на суму близько 50 мільйонів гривень.

– Розуміємо, що заклади, які раніше були в правовому полі – це стосується лотереї – припинили свою діяльність та зачинилися. Це було встановлено при об’їзді наших мобільних груп, – зазначив Олександр Околіт.

Фото: ГУНП

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