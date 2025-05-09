На улицах города работают сотрудники Коммунального предприятия «Городские дороги». Их действия направлены на обеспечение проезда и отвода воды во время непогоды.

Как отмечается, во время интенсивных осадков, как сегодня, специальные машины для откачки воды дежурят на потенциально опасных участках. В частности, высоконапорная гидродинамическая установка на базе автомобиля MAN и другая техника традиционно размещается на улицах Балковской, Приморской, Евгения Чикаленко, Небесной Сотни, на Французском бульваре и Таможенной площади. Это территории, где во время сильного дождя обычно могут возникать подтопления.

Также на улицах города работают сотрудники КП «Городские дороги», которые очищают дождеприемники и ливневые колодцы. Работы выполняются с помощью экскаваторов со специальной насадкой или в ручном режиме. Это позволяет оперативно убирать случайный мусор, ветки и листья, который попадает туда с улиц с потоками дождевой воды, предотвращая засорение системы водоотвода.

Ранее мы сообщали, что часть Одесского района из-за непогоды без света: куда обращаться