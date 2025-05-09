Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

С начала суток многие населенные пункты Одесской области остались без электроснабжения из-за сильного дождя с порывистым ветром. Больше всего пострадал Одесский район.

На утро 9 мая свет удалось вернуть для почти 2 500 семей в 8 населенных пунктов области. 30 населенных пунктов еще остаются без электроснабжения.

Работы по восстановлению продолжаются.

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Если у вас не стало света, ДТЭК просит сообщить об этом через удобный для вас способ:

личные сообщения на странице фейсбук ДТЭК Одесские электросети;

специальную форму на нашем сайте в разделе «Отсутствует электроэнергия?» — https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns;

чат-бот Telegram https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot или Viber https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi;

позвонив по номерам колл-центра с мобильного +38 (068/095/073) 750 90 90 90 или стационарного телефона +38 (048) 705 90 90 90. Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 мая, в области ожидаются дожди и порывы ветра до 15-17 м/с. Электрики призывают быть максимально осторожными — сильный ветер может приводить к падению деревьев и обрыву линий электропередачи.