Блэкаут в Одессе: кто останется без света на Старый Новый год

Компанию «ДТЭК Одесские электросети» ждет внеплановая проверка – что произошло? Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) проведет внеплановую проверку компании «ДТЭК Одесские электросети» и еще 12 операторов систем распределения электроэнергии по всей стране.

Соответствующее постановление приняли 11 января 2022 года, сообщает пресс-служба НКРЭКУ. ПОДРОБНЕЕ