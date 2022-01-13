Блэкаут в Одессе: кто останется без света на Старый Новый год

Завтра, в пятницу, 14 января 2022 года, на Старый Новый год энергетики запланировали в Одессе массовое отключение света в рамках плановых работ. Блэкаут затронет более 60 улиц в Приморском, Киевском и Малиновском районах.
Об этом сообщает сайт «Блэкаут» со ссылкой на компанию «ДТЭК Одесские электросети».
Так, без электричества останутся:
- 1-й Дачный переулок
4, 5, 6, 7, 10, корп.1, корп.11, корп.2, корп.3, корп.5, 12, корп.8, корп.9, 10/, корп.12, корп.4, корп.7, 10/1, 10а, корп.6
С 09:00 до 16:00;
- 1-й Украинский переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9А, 5А, 6А
С 09:00 до 16:00;
- 1-й Хрустальный переулок
4Б, 8Б
С 09:00 до 16:00;
- 2-й переулок Костанди
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5А, 4-4А, 4Б, 14А, 7А
С 09:00 до 16:00;
- 2-й Украинский переулок
1, 2
С 09:00 до 16:00;
- 4-й переулок Александра Невского
36А, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 38Б, 42А, 42Б, 52, 36Б, 38А, 46А, 46Б, 46В, 40А, 48А, 48Б, 48В, 40Б, 50А, 50Б, 50В, 50Г, 44А
С 09:00 до 19:00;
- Агрономическая улица
60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 97Б, 66А, 112а, 72А, 99а, 114а, 89а, 115а, 135, 116/, корп.1, корп.2, корп.3, 116а, 116б, 116в, 116г, 70А, 117А, 102А, 118/, 118а, 118а/, 118б, 118В, 118г, 102Б, 119Б, 119в, 103А, 84А, 76а, 122а, 122б, 122в, 122г, 122д, 122Е, 122н, 105а, 86А, 124а, 124б, 124г, 106а, 125а, 86б, 126а, 126б, 126в, 107А, 76б, 128а, 128б, 108а, 87а, 130а, 97А, 110А, 132а, 132Б, 132г, 110в, 110г, 110д, 212б, 210А, 138а, 138Б, 138Г, 199б, 197б, 140/, 140а, 140Х, 197а, 196а, 142а, 195а, 143а, 143б, 189В, 144а, 189б, 189а, 187а, 147/А, 183Б, 148а, 183А, 149а, 179в, 179а, 151а, 177/, 152а, 176б, 153А, 154а, 176а, 174з, 174В, 174б, 174а, 160а, 160Б, 160В, 173Г, 173в, 173А, 163А, 171б, 164/А, 164Б, 171а, 169В, 166/Б, 166а, 169а, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 207, 208, 210, 212, 214, 221, 223
С 09:00 до 19:00;
- Агрономический переулок
1, 8а, 1б, 1В, 1Г, 2, 2а, 1а, 4, 5, 6, 6а, 8, 3
С 09:00 до 19:00;
- Александра Невского улица
34, 36, 38, 40, 41, 42, 43., 44, 46, 48, 50, 52, 39а, 42а, 39В, 39Г, 44а, 44А/1, 44б, 44В, 54, 46А, 34Б, 48а, 41/, 51/, корп.2, 52/, корп.1, 34а, 80б, 80а, 58А, 78/, 76а, 62а, 74а, 64а, 64б, 70Е, 66а, 68Г, 68/, 68б, 68в, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82
С 09:00 до 17:00;
- Бернардацци улица
8, 8/, корп.1
С 09:00 до 16:00;
- Богдана Хмельницкого улица
11, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
С 08:30 до 22:00;
- Ванный переулок
1, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 9/, корп.1, 9а, 23, 14а, 14Б, корп.17, 8/, 16а, корп.10, 18а, 20/, корп.12, корп.15, 3/, 3А, корп.2, 5а, 9е, корп.7, 13А, 8А, 14В
С 09:00 до 16:00;
- Гаршина улица
1, 18Г, 1а*, 1б, 1в, 4, 5, 5/13, 6, 7, 7/3, 7А, 7Б, 7б/, корп.1, 7в, 7Г, 7Е, 7Н, 8а, 9, корп.20, корп.25, 9.15, 9/, корп.16, корп.21, корп.31, корп.4, корп.6, 1а, 9Д, 9дача, корп.22, 10, 11, 11- 22, 11/, корп.17, корп.9, 11/12, 11б, 11в, 11д, 11ж, 12, 12/1, 13/, корп.2, 13а, 14, 14а, 14Б, 15, 17, 18, 18/, 18а, 18б, корп.3, 9В
С 09:00 до 16:00;
- Дачная улица
3А, 6, 6/, корп.13, корп.6, корп.9, 6/11, 6/4, 6а, 6б, 7, 7а, 10/4, корп.7, корп.5, 10/, корп.10, 8, 9, 10, 12
С 09:00 до 16:00;
- Дачный переулок
8А
С 09:00 до 16:00;
- Елисаветинская улица
1, 21А, 6, 7, 7А, 9, 9А, 10, 3, 13, 15, 17, 17гар, 18, 19, 21, 11
С 09:00 до 19:00;
- Испанский переулок
1/, корп.1, корп.2, корп.3, 17А
С 09:00 до 19:00;
- Килевой переулок
1, 9А, 2А, 2Б, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 9, 4А
С 09:00 до 19:00;
- Китобойная улица
77, 77В
С 09:00 до 16:00;
- Кольцевая улица
2, 7, 10, 12
С 09:00 до 19:00;
- Конная улица
2/, корп.4, 6, 8/, корп.10, 8/10, 12, 14
С 09:00 до 19:00;
- Кордонный переулок
3
С 09:00 до 16:00;
- Костанди улица
1/3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, корп.19, корп.20, корп.21, корп.32, корп.33, 5/13, 5/15, 5/20, корп.1, 5/4, 5/5, 5А, корп.7, 6А, 6Б, 6Г, 6е, 6к, 25, корп.22, 7/, корп.29, корп.39, корп.41, корп.5, 9-11, корп.6, корп.9, 2А, корп.2, корп.3, 8/8, 2Г, 10А, 10Б, 10В, 3/3, 12/, 12А, 3А, 13/В-2, 13А, 13Б, 13Б-2, 13В, 3Б, 14/, корп.23, корп.26, корп.4, 14/1, 14/А, 14в, 14Ж, 14уч, 3В, 15/Б, 15А, 15В, 3Г, 3Д, 17А, 17В, 3Е, 18А, 18Б, 18В, 3е, корп.24, 20А, 5/, 22а, корп.11, 23А, корп.12, 24б, 24г, 8/
С 09:00 до 16:00;
- Котляревского улица
12Б
С 09:00 до 19:00;
- Круговая улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 10А, 17, 11А, 7А, 12А, 12Б, 4а, 14А, 14б, 1Б, 15А, 15Б, 3А, 1А, 17А, 17Б, корп.37, 18А, 18Б, 35/, 33А, 23Б, 23А, 22А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36
С 09:00 до 19:00;
- Круговой переулок
1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 7в, 6А, 13, 10А, 4А, 7Б, 7А
С 09:00 до 19:00;
- Крушельницкой улица
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 4А, 2А, 11а, 3а, 12а, 6б, 3Б, 14а, 17, 8А, 16а, 8Б, 35б, 35а, 19а, 30а, 29к, 29а, 22а, 28А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37
С 09:00 до 19:00;
- Куприна улица
9а
С 09:00 до 16:00;
Читайте также: Компанию «ДТЭК Одесские электросети» ждет внеплановая проверка – что произошло?
- Летний переулок
1/, 5/29, 1/5, 2, 2/, корп.16, корп.22, корп.7, 2/20, 5/, корп.5, 1, 2/9, корп.14, 2/11, 2/21, 2/24, 5, 5/13, 5/13А, корп.20
С 09:00 до 16:00;
- Львовская улица
1, 28а, корп.10, 1А, 1в, 1Г, 2, 2/1, 2а, 2Б, 2В, 4, 6, 7, 8, 9, 9/6, 10, 10/, 1/, 10а, 10б, 11, 12а, 13, 14а, 15, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20Б, 22, 22а, 24, 26, 28, корп.1
С 09:00 до 16:00;
- Ляпидевского улица
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 3Б, 16, корп.2, корп.9, 4А, 4б, 4в, 4В, корп.1, 4Д
С 09:00 до 16:00;
- Малая Арнаутская улица
36, 38, 40, 43, 45, 47, 49
С 09:00 до 19:00;
- Мастерский переулок
1а, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6б, 3а, 7а, 2а, 4а, 2б, 10а, 10б, 6а
С 09:00 до 19:00;
- Мичурина улица
19, 19А
С 08:00 до 19:00;
- Мичурина улица
1, 44А, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 7Г, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 1а, 14а, 15а, 15б, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 14
С 09:00 до 19:00;
- Молодёжная улица
1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16а, 6А, 9Б, 18/, корп.1, 18а, 2а, 10а, 20а, 36А, 21а, 31/, 29А, 23б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49
С 09:00 до 19:00;
- Мясоедовская улица
28, 30
С 08:30 до 22:00;
- Николая Михновского улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 53, 2г, 10а, 10в, 10г, 10д, 10е, 2е, 11а, 1б, 12а, 12б, 3А, 13а, 13в, 13Г, 1г, 14А, 4а, 15а, 15б, 15в, 4б, 16а, 16б, 16в, 4в, 17а, 17к, 4г, 18а, 1а, 18в, 18г, 18е, 18Є, 18з, 18р, 4д, 4е, 20а, 20б, 4з, 21а, 21б, 21В, 4к, 22а, 22б, 22в, 4м, 23а, 23б, 23в, 63, 24а, 24б, 5а, 25а, 25Б, 25в, 2/1, 27б, 27в, 27г, 27д, 27ж, 6а, 29а, 29б, 29в, 29г, 29е, 29Е/1, 6Б, 31в, 31г, 31ж, 6в, 33А, 6г, 35а, 35ж, 2а, 37а, 2б, 39а, 8а, 8б, 8в, 47а, 47б, 47в, 8г, 49а, 49б, 49в, 8д, 2в, 9а, 18б
С 09:00 до 19:00;
- Новый переулок
1А, 14А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 1, 8, 8А, 8Б, 8В, 10, 12, 12А, 12Б, 14, 7
С 09:00 до 19:00;
- Оранжерейный переулок
1, 20А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 7/А, 7А, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Г, 9Д, 2, 10А, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 19, 10
С 09:00 до 19:00;
- Осипова улица
50, корп.52, 50/
С 09:00 до 19:00;
- Пастера улица
17, 19, 21, 23, 25, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 46А, 44А, 48А, 58, 60, 62, 64
С 09:00 до 19:00;
- переулок Гаршина
3, 22Б, корп.9, 5, 5/, корп.14, корп.2, корп.25, корп.3, 5/7, 5А, 3/, корп.5, 7/5, 16, 16а, 18, 20, 20А, 20Б, корп.1, 22А, 7/
С 09:00 до 16:00;
- переулок Крушельницкой
1, 1А, 2, 3, 5, 5А
С 09:00 до 19:00;
- переулок Людмилы Гинзбург
1А, корп.1, 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 4Б, 1Б, 5Б, 6, 8, 8А, 9, 12Б, 3/, 5А
С 09:00 до 19:00;
- переулок Матросская Слободка
2
С 08:00 до 19:00;
- переулок Петра Калнышевского
1А, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2А, 8А, 8В, 4А
С 09:00 до 19:00;
- Преображенская улица
15, 17, 21, 23, 24, 28, 30
С 09:00 до 19:00;
- Приморский бульвар
1, 3, 3/, корп.9, 4/, корп.7, 11, 15
С 09:00 до 16:00;
- Промышленная улица
8Л
С 09:00 до 19:00;
- Савранская улица
22, 22А, 24, 24А, 26
С 09:00 до 19:00;
- Садовая улица
11, 13, 15, 17, 19, 21
С 09:00 до 19:00;
- Соборная площадь
2, 4, 6
С 09:00 до 19:00;
- Тарутинская улица
1, 11А, 2А, 3, 4, 4А, корп.1, 5, 2, 6А, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 6
С 09:00 до 19:00;
- Тепличная улица
3Б, 4А
С 08:00 до 19:00;
- Толбухина улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 7/, 7А, 25, 2А, корп.99, 1А, 10В, 10Д, 3А, 1Б, 12А, 4Б, 1В, 16/, корп.3, 16А, 16А, 16В, 16В/1, 16Ж, 5А, 5Б, 18А, корп.102, 6Б, 21А, 1Г, 23А, 10А
С 09:00 до 16:00;
- Торговая улица
20
С 09:00 до 19:00;
- Фонтанская дорога
36А, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 62, 73, 74, 76, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, корп.117, корп.12, корп.14, корп.15, корп.16, корп.17, корп.18, корп.19, корп.2, корп.20, корп.21, корп.22, корп.23, корп.24, корп.25, корп.26, корп.27, корп.28, корп.29, корп.3, корп.30, корп.31, корп.32, корп.33, корп.35, корп.36, корп.38, корп.4, корп.40, корп.41, корп.44, корп.45, корп.46, корп.47, корп.48, корп.49, корп.5, корп.50, корп.52, корп.53, корп.54, корп.55, корп.56, корп.57, корп.58, корп.59, корп.6, корп.60, корп.61, корп.62, корп.63, корп.64, корп.66, корп.67, корп.68, корп.69, корп.70, корп.72, корп.73, корп.74, корп.76, корп.78, корп.8, корп.80, корп.81, корп.82, корп.83, корп.84, корп.86, корп.87, корп.89, корп.9, корп.91, корп.94, корп.95, корп.96, корп.98, корп.99, 76/23, 76/56, 76/60, 76/74, 76/75 А, 76/79, 76діл.7, 76уч, корп.93, 46а, 78/, 78уч., 58/, корп.1, 82А, 82а/, 42а, 84/, корп.7, 85А, 62/2, 86/, 86/10, 86/3, 86Б, 86діл.3, 86уч, 86уч., 87А, 103, 88А, 74Б, 92/, 92/94, 95/, 95/5, 95/5-, 96а, 96б, 38а, 98/, 98г, 98д, 76/, 100А, 101/1, корп.10, корп.100, 104А, 104б, 99/6, 106/, корп.34, корп.39, 106/30, 106Б, 99/4, 99/, 109а, корп.102, корп.104, 113а, 95Д, 114/, 114/10, 114/4, 114б, 114в, 114Г, 95б, 95А/1, 95а, 127а, 95/3а, 141а, корп.106, 91а, 151/, 151/28, 151уч., корп.107, 155/, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 155К, 89Г, 157/, 157/10А, 157Б, 157уч, 89/В, 159А, корп.109, корп.11, 165/16, 85ж, 71/2, 71/8А, 71А, 71А/2, 71Г, корп.110, корп.112, 83а, 83А/3, 83б, 83в, корп.116, 85а, 85б, 85в, 85Д, 104, 106, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 117, 125, 141, 145, 151, 155, 157, 159, 165, 165., 171, корп.13
С 09:00 до 16:00;
- Хрустальная улица
1, 2, 4, 4А, 6, 8, 10
С 09:00 до 16:00;
- Хрустальный переулок
5, 6, 7, 8, 9, 10
С 09:00 до 16:00;
- Хуторская улица
1, 95г, 2а, 2б, 2г, 2д, 2ж, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 5б, 6, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 1а, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 24а, 81з/1, 93, 94, 94а, 10
С 09:00 до 19:00;
- Цветочная улица
1№VIII, корп.5, 1пр.1, 1пр.17, 1пр.18, 1пр.2, 1пр.25, 1пр.26, 1пр.3, 1пр.4, 1пр.II, 1пр.IX, 1пр.V, 1пр.VI, 1прIII, 1прIV, 1прVII, 1, 2а, 2, 3/, корп.88, 4, 10, 11/, корп.84, 14, 22, 24, 30, 33/, корп.72, 40/, корп.31, 41/, корп.68, 42, 43, 73, 9, 6, 7/, корп.86, корп.87, 8, 10а, 12, 13/, корп.83, 1пр I, 16, 19/, корп.80, 20, 23, 23/, корп.76, 25/, корп.77, 26, 28, 32, 34/, корп.39, 36, 36а, 36б, 38, 39/, корп.69, 44, 46, 46/, 47, 48, 49/, корп.64, 53, 54, 56а/, корп.70, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 63/57, 65, корп.56, 66а, 67/, корп.55, 71, 75, 79, 87/, 15
С 09:00 до 16:00;
- Цебриковская улица
1А, 13А, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 1, 6Г, 7, 7А, 8, 8А, 9, 13, 6
С 09:00 до 19:00;
- Черниговская улица
2
С 09:00 до 17:00;
- Шахтинский переулок
18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 28Б, 21А, 29А, 30, 40А, 32А, 38А, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
С 09:00 до 19:00;
- Шебелинский переулок
13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 15А, 13А, 27, 18А
С 09:00 до 19:00.
Ранее стало известно, что с 10 января 2022 года в Одессе возобновляются плановые отключения электроэнергии, ранее приостановленные на время новогодних праздников.