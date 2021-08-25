В порту Одессы пускали на боевые корабли, а на Морвокзале показали вооружение (фоторепортаж)

В День Независимости военные моряки устроили сюрприз: любой желающий мог посетить корабли, пришвартованные в Одессе и посмотреть выставку вооружений, организованную на территории Морского вокзала.

Одесситы и гости города не преминули воспользоваться такой возможностью. Ведь шанс побывать лично на военном корабле, или увидеть оружие украинского флота, выпадает нечасто.

Посетители с интересом и удовольствием рассматривали удивительные машины, конструкции, механизмы, и оружие, призванные защищать их в случае необходимости.