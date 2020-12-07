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БК “Одесса” вылетел из розыгрыша Кубка Украины

БК “Одесса” вылетел из розыгрыша Кубка Украины

Баскетбольный клуб “Одесса” вылетел из розыгрыша Кубка Украины после матча с БК “Днепр” на этапе 1/8 финала. “Днепр” же вышел в четвертьфинал, во второй раз переиграв “Одессу” 6 декабря.

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Как и в первом матче, одесситы в начале встречи пытались навязать сопернику свою игру. Но на этот раз днепряне были готовы к подобному течения и не позволили одесситам разыграться, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Под конец стартовой 10-минутки Днепр уже уверенно контролировал игру. А по итогам первой половины встречи днепряне уже имели дополнительно 19 очков преимущества до 17-ти после первого матча.

Матч в Днепре завершился со счетом 74:88 в пользу хозяев площадки.

Напомним, баскетболисты “Одессы” и “Тернополя” устроили драку на товарищеском матче

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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