Для пассажиров «Интерсити+» ввели систему скидок: условия

“Укрзализниця” ввела систему скидок на билеты для пассажиров скоростных поездов. Но этой услугой могут воспользоваться только те, кто приобретает билеты в вагоны первого класса и заранее.

Чем больше времени остается до даты отправления поезда, тем большую скидку получает пассажир. С приближением даты отправления размер скидки уменьшается: за 2-4 суток до отправления стоимость повышается на 10%, а за одни сутки — на 15%.

Информацию о системе скидок также подтвердил на своей странице в Фейсбуке министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий: «До 40% стоимости билета можно сэкономить, купив проездной документ за 90-30 дней до даты отправления поезда. 10% — сэкономите, купив билет за 24-15 суток.

Скидка распространяется только на вагоны первого класса скоростных поездов Интерсити+».

Напомним, что на ближайшие выходные назначены дополнительные поезда Одесса – Львов – Одесса и Одесса – Киев – Одесса.

Фото: Дело