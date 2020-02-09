Безглютеновый и венский: как испечь хлеб в духовке?

Домашний хлеб – выпечка не только вкусная, но и полезная. Ведь такой хлеб не содержит ни консервантов, ни всевозможных усилителей вкуса. Да и приготовить его можно просто в духовке, а сам процесс не займет много времени. Своими секретами выпечки домашнего хлеба с нами поделилась кондитер и хлебопек Валентина Южица.

Безглютеновый хлеб с зеленой гречкой

Этот рецепт подойдет как для людей, страдающих аллергией на глютен, так и для тех, кто решил сесть на диету.

Для приготовления ароматного безглютенового хлеба нам понадобятся: мука из зеленой гречки – 250 г, рисовая мука – 250 г, соль – 10 г, свежие дрожжи – 10 г, сахар – 10 г, вода – 500 г, кукурузная мука – 45 г.

Все ингредиенты смешать и приготовить жидкое тесто. После этого ему обязательно нужно дать выбродить 1,5-2 часа.

Формы для запекания смазать сливочным маслом и присыпать семенами кунжута, льна и семечек подсолнечника. Тесто разложить по формам и дать подняться в течение 40-60 минут.

Выпекать хлеб первые 15 минут при температуре 240 градусов. Затем температуру в духовке нужно снизить до 180 градусов и выпекать еще 20-30 минут.

Венский хлеб

Если вы воспользуетесь этим рецептом, то у вас получится воздушная и очень вкусная выпечка.

Для приготовления венского хлеба нам понадобятся: просеянная мука – 500 г, вода – 320 г, свежие дрожжи – 10 г, сливочное масло – 40 г, сахар – 20 г, соль – 10 г, сухое молоко (25-процентной жирности) — 30 г.

В чашу блендера выложить воду, дрожжи, сахар, соль и молоко. Взбить до однородной массы и добавить муку. Снова взбить. Затем добавить масло и продолжить взбивать.

Дать тесту два раза подняться. Обминка через 40-50 минут.

Выложить тесто в формы.

Духовку разогреть до 240 градусов и выпекать в течение 10 минут. Затем температуру уменьшить до 200 градусов и выпекать до готовности еще 10-15 минут.

Подготовили Алеся Байдан и Валентина Южица

Фото: dom-eda.com

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