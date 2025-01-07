Без света до вечера: какие улицы Одессы сегодня отключены от электроснабжения

Из-за профилактических работ, которые 7 января 2025 года ведут в ДТЭК Одесские электросети, некоторые абоненты Южного, Северного и Центрального РЭС Одессы до вечера остались без света.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- 1 линия Вильямса, 21, 43,
- Юрия Егорова (Байкальская), 1-14,
- Юрия Коваленко (Енисейская), 1-17,
- Максишко, 1-33,
- Рыбацкая, 1-75,
- пер. Вишневый, 1-50,
- Худ.Федорова, 16-42,
- Е. Чикаленко, 19-48,
- пер. Радостный, 1-7,
- Алмазная, 2-34,
- Гумилева, 9-26,
- пер. Косой, 1,3,
- пер. Романтический, 9, 22/46,
- Ак.Гамалеи,
- Зеленая, 1-80,
- Люстдорфская дор, 217-240,
- Офицерская, 3-13,
- Трамвайная, 1-24,
- Троллейбусная, 1-42,
- переулок Адольфа Лозы,
- переулок Сергея Параджанова,
- Тимченко, 1-35,
- переулок Электрический, 4а,б,
- переулок Трамвайный, 2,
- Звездная, 4,6,
- пер. Эйзенштейна, 2-39,
- Озерная, 1-58,
- пер. Дружный, 1-57,
- Сергея Ефремова (Ак. Вавилова), 1-42,
- Отважных, 2-28,
- Аграрная, 3-52,
- Весенняя, 1-34,
- Вирского, 3-40,
- Огренича, 1-6,
- Лунная, 16а,
- Яблоневая, 1-35,
- Дружный 3-я линия, 14-18,
- М. Демченко 3-я линия, 18б,
- пер. 2й М.Демченко, 3-4,
- Таирова, 19-48,
- Д.Ковалевского, 2-39,
- Долгая, 1-24,
- Дворникова, 3-20,
- пер. 1й Колхозный, 1-9,
- Егорова, 12,
- Рыбальская Балка, 1-20,
- пер. 2й Амундсена, 19,
- переулок Байдарочный, 4-12,
- переулок Якорный, 1-12,
- Эстонская, 7-20,
- переулок Каспийский, 1-9,
- В. Берладяна (Омская), 1-36,
- Просвещения, 6-51,
- Студена, 1-36,
- Танфильева, 11,
- Ямская, 1-35.
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Работы до 19.00:
- Абрикосовая, 4-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская, 1-33,
- Писарева, 28-40,
- Равенства, 84-104,195,
- пер. 1й Равенства, 86, 90, 197,
- пер. Абрикосовый, 1-29,
- пер.Равенства, 92,
- Фонтанская дор., 106/37,40,
- Дачная, 4/2,
- пер. Янтарный, 6-8,
- Рыбальская, 20,
- Айвазовского.
Центральный РЭС
Работы до 18.00:
- Б.Арнаутская, 33-55,
- Пантелеймоновская, 7-56,
- Итальянская, 41-71,
- М.Арнаутская, 34-59,
- Корженко, 37-50,
- Станковая, 1-17,
- Гимназическая, 3-30,
- Канатная, 72-78,
- Успенская, 61.
Работы до 19.00:
- Апрельская, 20-33,
- М. Лысенко, 1-27,
- Туристская, 7-15,
- Косяченко, 1-54,
- Самофалова, 1-25,
- переулок Кортацци, 1-4,
- переулок Морской, 2, 12, 29,
- Иоганна Гена, 1-20,
- Й.Прибика, 30-49,
- Сельская, 29-44,
- Тесс, 1-43,
- Цветочная, 1-21,
- Платонова, 1-126,
- С.Рихтера, 33-109,
- переулок 1-2й Сиреневый, 1-19,
- пер. Бугровый, 2/2,
- проезд Бугровый, 1-6,
- Кордонная, 25-74,
- переулок Цветочный, 10,
- Кольцевая, 8,8а,
- переулок Хрустальный, 1-10,
- Ольги Благовидовой, 7-37,
- Богуна, 6-21,
- Радостная, 114, 116,
- переулок Ковровый, 5-9,
- Малишевского, 9-55,
- Клименко, 25,33в,
- переулок Университетский, 1,
- Академическая, 16-18,
- Савельева, 12а,б,в.
Северный РЭС
Работы до 18.00:
- ул. Высоцкого, 1-11,
- С.Палия, 109,111.
Работы до 19.00:
- пер. Л.Гинзбург, 5-43,
- пер. Оранжерейный, 18-95,
- Хуторская, 15-105,
- Ак.Панкратовой, 1-61,
- Круговая, 1-58,
- Хавкина, 1-51,
- пер. Цементный, 1-17,
- Котляревского, 1-23,
- Геологическая, 9-23,
- Степная, 1-31,
- пер. Хуторской, 1-29,
- пер. Шебелинский, 13-27.