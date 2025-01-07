Новости Одессы и Одесской области

Без света до вечера: какие улицы Одессы сегодня отключены от электроснабжения

Без света до вечера: какие улицы Одессы сегодня отключены от электроснабжения

Из-за профилактических работ, которые 7 января 2025 года ведут в ДТЭК Одесские электросети, некоторые абоненты Южного, Северного и Центрального РЭС Одессы до вечера остались без света.

Южный РЭС

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Работы до 17.00:

  • 1 линия Вильямса, 21, 43,
  • Юрия Егорова (Байкальская), 1-14,
  • Юрия Коваленко (Енисейская), 1-17,
  • Максишко, 1-33,
  • Рыбацкая, 1-75,
  • пер. Вишневый, 1-50,
  • Худ.Федорова, 16-42,
  • Е. Чикаленко, 19-48,
  • пер. Радостный, 1-7,
  • Алмазная, 2-34,
  • Гумилева, 9-26,
  • пер. Косой, 1,3,
  • пер. Романтический, 9, 22/46,
  • Ак.Гамалеи,
  • Зеленая, 1-80,
  • Люстдорфская дор, 217-240,
  • Офицерская, 3-13,
  • Трамвайная, 1-24,
  • Троллейбусная, 1-42,
  • переулок Адольфа Лозы,
  • переулок Сергея Параджанова,
  • Тимченко, 1-35,
  • переулок Электрический, 4а,б,
  • переулок Трамвайный, 2,
  • Звездная, 4,6,
  • пер. Эйзенштейна, 2-39,
  • Озерная, 1-58,
  • пер. Дружный, 1-57,
  • Сергея Ефремова (Ак. Вавилова), 1-42,
  • Отважных, 2-28,
  • Аграрная, 3-52,
  • Весенняя, 1-34,
  • Вирского, 3-40,
  • Огренича, 1-6,
  • Лунная, 16а,
  • Яблоневая, 1-35,
  • Дружный 3-я линия, 14-18,
  • М. Демченко 3-я линия, 18б,
  • пер. 2й М.Демченко, 3-4,
  • Таирова, 19-48,
  • Д.Ковалевского, 2-39,
  • Долгая, 1-24,
  • Дворникова, 3-20,
  • пер. 1й Колхозный, 1-9,
  • Егорова, 12,
  • Рыбальская Балка, 1-20,
  • пер. 2й Амундсена, 19,
  • переулок Байдарочный, 4-12,
  • переулок Якорный, 1-12,
  • Эстонская, 7-20,
  • переулок Каспийский, 1-9,
  • В. Берладяна (Омская), 1-36,
  • Просвещения, 6-51,
  • Студена, 1-36,
  • Танфильева, 11,
  • Ямская, 1-35.

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Работы до 19.00:

  • Абрикосовая, 4-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская, 1-33,
  • Писарева, 28-40,
  • Равенства, 84-104,195,
  • пер. 1й Равенства, 86, 90, 197,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • пер.Равенства, 92,
  • Фонтанская дор., 106/37,40,
  • Дачная, 4/2,
  • пер. Янтарный, 6-8,
  • Рыбальская, 20,
  • Айвазовского.

Центральный РЭС

Работы до 18.00:

  • Б.Арнаутская, 33-55,
  • Пантелеймоновская, 7-56,
  • Итальянская, 41-71,
  • М.Арнаутская, 34-59,
  • Корженко, 37-50,
  • Станковая, 1-17,
  • Гимназическая, 3-30,
  • Канатная, 72-78,
  • Успенская, 61.

Работы до 19.00:

  • Апрельская, 20-33,
  • М. Лысенко, 1-27,
  • Туристская, 7-15,
  • Косяченко, 1-54,
  • Самофалова, 1-25,
  • переулок Кортацци, 1-4,
  • переулок Морской, 2, 12, 29,
  • Иоганна Гена, 1-20,
  • Й.Прибика, 30-49,
  • Сельская, 29-44,
  • Тесс, 1-43,
  • Цветочная, 1-21,
  • Платонова, 1-126,
  • С.Рихтера, 33-109,
  • переулок 1-2й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Бугровый, 2/2,
  • проезд Бугровый, 1-6,
  • Кордонная, 25-74,
  • переулок Цветочный, 10,
  • Кольцевая, 8,8а,
  • переулок Хрустальный, 1-10,
  • Ольги Благовидовой, 7-37,
  • Богуна, 6-21,
  • Радостная, 114, 116,
  • переулок Ковровый, 5-9,
  • Малишевского, 9-55,
  • Клименко, 25,33в,
  • переулок Университетский, 1,
  • Академическая, 16-18,
  • Савельева, 12а,б,в.

Северный РЭС

Работы до 18.00:

  • ул. Высоцкого, 1-11,
  • С.Палия, 109,111.

Работы до 19.00:

  • пер. Л.Гинзбург, 5-43,
  • пер. Оранжерейный, 18-95,
  • Хуторская, 15-105,
  • Ак.Панкратовой, 1-61,
  • Круговая, 1-58,
  • Хавкина, 1-51,
  • пер. Цементный, 1-17,
  • Котляревского, 1-23,
  • Геологическая, 9-23,
  • Степная, 1-31,
  • пер. Хуторской, 1-29,
  • пер. Шебелинский, 13-27.

 

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