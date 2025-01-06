Европейские ценности глазами украинки: почему учительница из Германии мечтает вернуться домой

Лучше молчать, чем платить штраф

— Татьяна Михайловна, в украинских медиа вышло немало интервью с украинскими беженцами, проживающими в странах ЕС, — говорилось о работе, деньгах, уровне жизни. Мне бы хотелось поговорить с вами о том, чего нельзя «потрогать руками» — о европейских ценностях. Начнем со свободы слова — как оно?

— Если честно, в Европе я не могу свободно высказывать свои мысли. В Германии вообще никто откровенно не обсуждает государство или правительство. Это не принято, как у нас, в Украине.

Если гражданин считает, что его права ущемляют, он обращается в профсоюз. В Германии профсоюзы не «карманные». Нередко они проводят демонстрации с требованиями — сократить рабочее время, создать надлежащие условия труда. Бывает, например, что бастуют работники транспортной отрасли — и все поезда стоят. И чиновники прислушиваются к профсоюзам.

Свобода слова в Германии — очень контролируемое состояние, для всех без исключения существуют четкие правила. Есть культура общения на всех уровнях. Если вы соседу скажете плохое слово, он обратится в полицию, в суд — и вы заплатите немалый штраф.

Вы кричите на своего ребенка за то, что он не выполнил домашнее задание, — сосед может вызвать полицию. Вашего ребенка могут забрать из семьи за то, что вы его оскорбляете.

— То есть свобода слова предполагает ответственность за свои слова?

— Безусловно. Слово «ответственность» — ключевое на каждом шагу.

— Уважение к правам человека, его достоинству на бытовом уровне — это как?

— Например, я не могу нарушить правило воскресной тишины. И вообще каждый день с часу до трех часов — тишина. Я не могу в это время, скажем, на балконе разговаривать по телефону, потому что соседи могут отдыхать.

У нас дети всегда во дворе играют в футбол, прыгают на скакалках. В Германии — нельзя. Для игр есть специально отведенные места. Родители должны туда отвести детей — и там они играют.

Я всю жизнь работала в школе. У нас, в Украине, родители могут прийти в школу и выяснять отношения с учителями. В Германии это недопустимо. Вы доводите ребенка до школьной калитки — и все. Если у него возникнут проблемы, вы получите от директора или классного руководителя письмо, где вам будет назначено время для встречи.

Налог на дождевую воду, и не только

— Верховенство права: что это в повседневной жизни рядового гражданина?

— В Германии очень высокие налоги, их много. Надумали собирать дождевую воду? Надо за это заплатить. Пишете заявление о том, что у вас есть емкость и вы намерены дождевой водой поливать клумбу. Иначе у вас будут большие проблемы.

Вы не имеете права продавать ягоды и фрукты, которые растут возле дома: это доход, который облагается налогом. Фрукты практически никто не собирает — оставляют для белок, птиц, насекомых. Отношение к природе в Германии очень бережное. Боже упаси убить пчелу — штраф до 50 тысяч евро.

На некоторых землях Германии есть законы, запрещающие размещать на балконах что-то яркое. Например, ваш зонтик от солнца не вписывается в цветовую гамму фасада дома — немедленно уберите!

— Представляю, какой моветон для немцев наши застекленные кое-как балконы, даже в исторической части городов!

— За рубежом порядок поддерживается методом штрафов, чего в Украине практически нет. В Германии перешли дорогу на красный свет — штраф. Больше отведенного времени стояла машина на парковке — заплатите. Везде видеокамеры. Вы не выбросите кожуру от банана в кусты — только в урну. Причем в нужную урну, ведь мусор сортируется. Отдельно бумага, пластик, стекло, есть специальные баки для вещей. Можно выбросить старую мебель, бытовую технику — все в специальных местах. Но прежде чем выбросить крупногабаритный хлам, вы должны написать официальное письмо. Выставите без разрешения — заплатите штраф.

Как-то мы решили избавиться от кровати: разобрали ее и понесли в общую кучу — кто там заметит? Водитель первой же проезжающей машины сразу отреагировал — начал снимать на телефон и угрожал, что вызовет полицию. И мы, чтобы избежать таких неприятностей, бегом потащили кровать обратно к дому.

Мэр на велосипеде, который не может на кого-то «надавить»

— Равенство, демократия. Неужели в странах ЕС чиновники не смотрят свысока на «рядовых граждан»?

— Отношение к гражданам очень приветливое. В городе, где я живу, мы создали украинскую общественную организацию и активно работаем.

— Кто бы сомневался, Татьяна Михайловна, что вы и в Германии себя проявите!

— Да, у нашей организации есть устав, получили отдельное помещение. Проводим праздники, ярмарки, конкурсы. Мне случалось заходить в кабинет мэра. Он — человек очень солидного телосложения, но это не мешает ему на работу добираться на велосипеде. У нас чиновники это делают только перед выборами, а он — всегда. Кстати, мэр очень гордится тем, что в его городе есть сплоченная украинская диаспора.

Как-то, пользуясь случаем, я попыталась решить одну маленькую проблему. И рассказала мэру о том, что в микрорайоне, где я живу, есть пожилые бабушки, которым трудно ходить. Я просила проложить асфальтовую дорожку. Говорю мэру: «Вы же можете нажать на кого надо…». И получила ответ: «Мои полномочия заканчиваются за этой дверью. Есть организации, которые отвечают за благоустройство, есть владельцы домов — я не имею права им указывать».

— Уважение к правам человека — как это на практике?

— Учитель может прийти на работу в розовых шортах, половина головы выбрита и в носу кольцо. Это — нормально. В Германии никто не будет посягать на то, что человеку нравится.

Если в Украине учитель в таком виде придет в школу и не захочет менять свой образ, его уволят.

— Какое отношение к правам нацменьшинств?

— Германия — многонациональная страна. Здесь немало арабов, сирийцев, афганцев, индусов, ромов. Я не видела, чтобы к ним плохо относились. И к нам, украинцам, шикарное отношение. Немцы увидели, что мы культурная нация, любим и умеем работать. Ни в одной службе нам не нахамили. Правда, нельзя прийти просто так — надо записаться.

Стриптиз, сплошной стриптиз!

— Что лично для вас в ЕС ну совсем неприемлемо?

— Рано утром я иду пешком на работу в школу и часто вижу двух мужчин, которые ведут ребенка в садик. Я понимаю, что однополый брак — это право выбора людей, но как же это малыш обращается к своим опекунам? Кто «мама», а кто «папа»? Или оба они «папа»? Осторожно спрашиваю об этом коллег, они говорят: таких семей очень мало, один-два процента.

Вообще половое воспитание — отдельная тема. На 8 Марта мы решили с подругами пойти в греческий ресторан. Я совсем не ханжа, но такого не ожидала! По моим представлениям, мужчина-стриптизер должен все же оставаться в нижнем белье, а он не только все снял, а еще и за наш стол подсел и разлегся у нас на коленях. Ой, девочки, вообще-то мы пришли сюда поесть!

В Германии в саунах мужчины и женщины голышом сидят в одной парилке. Мы с мужем только из-за этого не ходим в сауны. Учитель с учениками в бассейне могут быть все в чем мать родила. Для них это — нормально. А дети из Украины, воспитанные по-другому, страдают.

Многое нам не по душе. Я не видела, чтобы в Германии в общественном транспорте кто-то уступил место пожилому человеку. У них вообще нет такого правила. Там для людей почтенного возраста или с инвалидностью есть специально отведенные места, и, надо отдать должное, другие люди эти места никогда не занимают.

Приехал к родителям — живешь в гостинице

— С общественными местами с их правилами понятно. Но у каждого человека есть личное пространство, свой круг общения, совместные праздники, например.

— И здесь все иначе. Если вы приезжаете к родителям из другого города, то должны остановиться в гостинице — вы представляете, чтобы такое было в Украине? У нас в одной комнате двадцать человек празднуют, потом спать ложатся все на полу — и абсолютно счастливы!

Украинская кухня — вне конкуренции. Когда мы, представители украинской диаспоры, участвуем в городских ярмарках, то немцы в первую очередь раскупают то, что приготовили украинки.

Они делают все возможное, чтобы наша и многие другие семьи из Украины остались в Германии. Я уважаю эту страну, людей. Здесь нам дали защиту — мы бесконечно благодарны! Мы бесплатно учим язык, имеем возможность бесплатно переквалифицироваться на другую специальность. Они предлагают множество вариантов — только оставайтесь.

— А вы?

— А я мечтаю вернуться в Украину!

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