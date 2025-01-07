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Без світла до вечора: які вулиці Одеси сьогодні відключено від електропостачання

Без світла до вечора: які вулиці Одеси сьогодні відключено від електропостачання

Через профілактичні роботи, які 7 січня 2025 року ведуть у ДТЕК Одеські електромережі, деякі абоненти Південного, Північного та Центрального РЕМ Одеси до вечора залишилися без світла.

Південний РЕМ

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Роботи до 17.00:

  • 1 лінія Вільямса, 21, 43,
  • Юрія Єгорова (Байкальська), 1-14,
  • Юрія Коваленка (Єнісейська), 1-17,
  • Максишка, 1-33,
  • Рибальська, 1-75,
  • пров. Вишневий, 1-50,
  • Худ.Федорова, 16-42,
  • Є.Чикаленко, 19-48,
  • пров. Радісний, 1-7,
  • Алмазна, 2-34,
  • Гумільова, 9-26,
  • пров. Косий, 1,3,
  • пров. Романтичний, 9, 22/46,
  • Ак.Гамалії,
  • Зелена, 1-80,
  • Люстдорфська дор., 217-240,
  • Офіцерська, 3-13,
  • Трамвайна, 1-24,
  • Тролейбусна, 1-42,
  • пров. Адольфа Лози,
  • пров. Сергія Параджанова,
  • Тимченка, 1-35,
  • пров. Електричний, 4а,б,
  • пров. Трамвайний, 2,
  • Зоряна, 4,6,
  • пров. Ейзенштейна, 2-39,
  • Озерна, 1-58,
  • пров. Дружний, 1-57,
  • Сергія Єфремова (Ак. Вавілова), 1-42,
  • Відважних, 2-28,
  • Аграрна, 3-52,
  • Весняна, 1-34,
  • Вірського, 3-40,
  • Огренича, 1-6,
  • Місячна, 16а,
  • Яблунева, 1-35,
  • Дружний 3-я лінія, 14-18,
  • М.Демченко 3-я лінія, 18б,
  • пров. 2й М.Демченко, 3-4,
  • Таїрова, 19-48,
  • Д.Ковалевського, 2-39,
  • Довга, 1-24,
  • Дворникова, 3-20,
  • пров. 1й Колгоспний, 1-9,
  • Єгорова, 12,
  • Рибальська Балка, 1-20,
  • пров. 2й Амундсена, 19,
  • пров. Байдарочний, 4-12,
  • пров. Якірний, 1-12,
  • Естонська, 7-20,
  • пров. Каспійський, 1-9,
  • В. Берладяну (Омська), 1-36,
  • Просвіти, 6-51,
  • Студена, 1-36,
  • Танфільєва, 11,
  • Ямська, 1-35.

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Роботи до 19.00:

  • Абрикосова, 4-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська, 1-33,
  • Писарева, 28-40,
  • Рівності, 84-104,195,
  • пров. 1й Рівності, 86, 90, 197,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров.Рівності, 92,
  • Фонтанська дор., 106/37,40,
  • Дачна, 4/2,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Рибальська, 20,
  • Айвазовського.

Центральний РЕМ

Роботи до 18.00:

  • В.Арнаутська, 33-55,
  • Пантелеймонівська, 7-56,
  • Італійська, 41-71,
  • М.Арнаутська, 34-59,
  • Корженка, 37-50,
  • Станкова, 1-17,
  • Гімназична, 3-30,
  • Канатна, 72-78,
  • Успенська, 61.

Роботи до 19.00:

  • Квітнева, 20-33,
  • М. Лисенка, 1-27,
  • Туристська, 7-15,
  • Косяченка, 1-54,
  • Самофалова, 1-25,
  • пров. Кортацці, 1-4,
  • пров. Морський, 2, 12, 29,
  • Іоганна Гена, 1-20,
  • Й.Прибіка, 30-49,
  • Сільська, 29-44,
  • Тесс, 1-43,
  • Квіткова, 1-21,
  • Платонова, 1-126,
  • С.Ріхтера, 33-109,
  • пров. 1-2й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузьковий, 2/2,
  • проїзд Бузьковий, 1-6,
  • Кордонна, 25-74,
  • пров. Квітковий, 10,
  • Кільцева, 8,8а,
  • пров. Кришталевий, 1-10,
  • Ольги Благовидової, 7-37,
  • Богуна, 6-21,
  • Радісна, 114, 116,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • Малішевського, 9-55,
  • Клименка, 25,33в,
  • пров. Університетський, 1,
  • Академічна, 16-18,
  • Савельєва, 12а,б,в.

Північний РЕМ

Роботи до 18.00:

  • вул. Висоцького, 1-11,
  • С.Палія, 109,111.

Роботи до 19.00:

  • пров. Л.Гінзбург, 5-43,
  • пров. Оранжерейний, 18-95,
  • Хуторська, 15-105,
  • Ак.Панкратової, 1-61,
  • Кругова, 1-58,
  • Хавкіна, 1-51,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • Котляревського, 1-23,
  • Геологічна, 9-23,
  • Степова,  1-31,
  • пров. Хуторський, 1-29,
  • пров. Шебелинський, 13-27.
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