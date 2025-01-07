Без світла до вечора: які вулиці Одеси сьогодні відключено від електропостачання

Через профілактичні роботи, які 7 січня 2025 року ведуть у ДТЕК Одеські електромережі, деякі абоненти Південного, Північного та Центрального РЕМ Одеси до вечора залишилися без світла.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00:
- 1 лінія Вільямса, 21, 43,
- Юрія Єгорова (Байкальська), 1-14,
- Юрія Коваленка (Єнісейська), 1-17,
- Максишка, 1-33,
- Рибальська, 1-75,
- пров. Вишневий, 1-50,
- Худ.Федорова, 16-42,
- Є.Чикаленко, 19-48,
- пров. Радісний, 1-7,
- Алмазна, 2-34,
- Гумільова, 9-26,
- пров. Косий, 1,3,
- пров. Романтичний, 9, 22/46,
- Ак.Гамалії,
- Зелена, 1-80,
- Люстдорфська дор., 217-240,
- Офіцерська, 3-13,
- Трамвайна, 1-24,
- Тролейбусна, 1-42,
- пров. Адольфа Лози,
- пров. Сергія Параджанова,
- Тимченка, 1-35,
- пров. Електричний, 4а,б,
- пров. Трамвайний, 2,
- Зоряна, 4,6,
- пров. Ейзенштейна, 2-39,
- Озерна, 1-58,
- пров. Дружний, 1-57,
- Сергія Єфремова (Ак. Вавілова), 1-42,
- Відважних, 2-28,
- Аграрна, 3-52,
- Весняна, 1-34,
- Вірського, 3-40,
- Огренича, 1-6,
- Місячна, 16а,
- Яблунева, 1-35,
- Дружний 3-я лінія, 14-18,
- М.Демченко 3-я лінія, 18б,
- пров. 2й М.Демченко, 3-4,
- Таїрова, 19-48,
- Д.Ковалевського, 2-39,
- Довга, 1-24,
- Дворникова, 3-20,
- пров. 1й Колгоспний, 1-9,
- Єгорова, 12,
- Рибальська Балка, 1-20,
- пров. 2й Амундсена, 19,
- пров. Байдарочний, 4-12,
- пров. Якірний, 1-12,
- Естонська, 7-20,
- пров. Каспійський, 1-9,
- В. Берладяну (Омська), 1-36,
- Просвіти, 6-51,
- Студена, 1-36,
- Танфільєва, 11,
- Ямська, 1-35.
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Роботи до 19.00:
- Абрикосова, 4-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська, 1-33,
- Писарева, 28-40,
- Рівності, 84-104,195,
- пров. 1й Рівності, 86, 90, 197,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров.Рівності, 92,
- Фонтанська дор., 106/37,40,
- Дачна, 4/2,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Рибальська, 20,
- Айвазовського.
Центральний РЕМ
Роботи до 18.00:
- В.Арнаутська, 33-55,
- Пантелеймонівська, 7-56,
- Італійська, 41-71,
- М.Арнаутська, 34-59,
- Корженка, 37-50,
- Станкова, 1-17,
- Гімназична, 3-30,
- Канатна, 72-78,
- Успенська, 61.
Роботи до 19.00:
- Квітнева, 20-33,
- М. Лисенка, 1-27,
- Туристська, 7-15,
- Косяченка, 1-54,
- Самофалова, 1-25,
- пров. Кортацці, 1-4,
- пров. Морський, 2, 12, 29,
- Іоганна Гена, 1-20,
- Й.Прибіка, 30-49,
- Сільська, 29-44,
- Тесс, 1-43,
- Квіткова, 1-21,
- Платонова, 1-126,
- С.Ріхтера, 33-109,
- пров. 1-2й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузьковий, 2/2,
- проїзд Бузьковий, 1-6,
- Кордонна, 25-74,
- пров. Квітковий, 10,
- Кільцева, 8,8а,
- пров. Кришталевий, 1-10,
- Ольги Благовидової, 7-37,
- Богуна, 6-21,
- Радісна, 114, 116,
- пров. Килимовий, 5-9,
- Малішевського, 9-55,
- Клименка, 25,33в,
- пров. Університетський, 1,
- Академічна, 16-18,
- Савельєва, 12а,б,в.
Північний РЕМ
Роботи до 18.00:
- вул. Висоцького, 1-11,
- С.Палія, 109,111.
Роботи до 19.00:
- пров. Л.Гінзбург, 5-43,
- пров. Оранжерейний, 18-95,
- Хуторська, 15-105,
- Ак.Панкратової, 1-61,
- Кругова, 1-58,
- Хавкіна, 1-51,
- пров. Цементний, 1-17,
- Котляревського, 1-23,
- Геологічна, 9-23,
- Степова, 1-31,
- пров. Хуторський, 1-29,
- пров. Шебелинський, 13-27.