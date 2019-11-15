Без башни, но с эльфами и котиками: что выбрала комиссия Общественного бюджета Одессы

На днях комиссия рассмотрела проекты, которые претендуют на реализацию за счет Общественного бюджета Одессы.

В целом обсудили 49 предложений, которые успели обработать профильные структуры. Но это еще не все, проектов прибавляется, и комиссия соберется, как минимум, еще раз.

Об этом сообщает timer-odessa.net.

Пока утвердили 32 проекта. Комиссии понравилась идея с муралами и граффити, которыми хотят украсить серые стены на пляжах. А в основном, проекты связаны с реконструкцией скверов, парков, дворов, детских и спортивных площадок.

К примеру, одобрили благоустройство пустыря в районе Большевика. Там, как мы уже писали ранее, появится парк с эльфами и зелеными насаждениями.

Кроме того, участники обсуждения поддержали предложение открыть общественную уборную на Крымском бульваре.

Также комиссия проголосовала за пополнение одесского котомаршрута. Это значит, что в городе появится еще несколько новых скульптур котиков.

А вот предложение установить копию Эйфелевой башни на поселке Котовского отклонили. Его реализацию сочли затратной. К тому же отметили, что сооружение получилось бы опасным для детей, так что его еще пришлось бы ограждать. Да и вообще – кому нужен символ чужого города в Одессе, подчеркнули члены комиссии.

К слову, с предложениями на Общественный бюджет можно ознакомиться на портале Социально активный гражданин. 27 ноября откроется голосование за понравившуюся инициативу, а завершится 16 декабря. Победителей назовут 21 декабря.

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Фото: timer-odessa.net

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