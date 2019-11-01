На месте пустыря в Одессе предлагают разбить парк с елкой и эльфами

Речь идет о микрорайоне Большевик, что у подножия Жеваховой горы. Его хотят привести в порядок за средства “Общественного бюджета” Одессы. Для этого представили проект благоустройства на платформе “Социально активный гражданин”. Реализовать его хотят на углу площади Мичурина и старой Балтской дороги до 5 декабря 2020 года.

Автор проекта Тамара Евченко пишет, что в районе Большевика нет мест для отдыха. Впрочем, свободный участок имеется, но сейчас он больше напоминает то ли заброшенный пустырь, то ли мусорную свалку. В то же время Тамара предлагает создать там парк и назвать его «Альвари».

Проект предполагает обустройство зон отдыха матери и ребенка, площадки для народных гуляний со сценой и елкой. Там же предлагают разместить зону отдыха с аллеей, где будут статуи эльфов и спортивной мультифункциональной площадкой.

“Вместо свалки предлагаю сделать парк, аналогов которому нет в мире, – отметила автор проекта. – Это будет первый парк, куда жители района смогут сами принести фигурки эльфов. Лично я бы хотела, чтобы они были большими – человеческого роста”.

Кроме того, в парке могут появиться зоны малых архитектурных форм – кофейня, ларек с хлебо-булочными изделиями, пространство детского искусства, туалет общественного пользования.

Проектом также предусмотрены место для парковки и схемы транспортного и пешеходного регулирования.

Стоимость реализации проекта – баснословная, 1,5 млн грн.Впрочем, местные жители готовы сами выполнить часть работ: посадить цветы, создать статуи эльфов и обустроить сцену. Но все же основные затраты просят оплатить город из бюджета: к примеру, дать денег на асфальтное покрытие и тротуарную плитку, бордюры, ограждения, полив растений, урны лавочки.

Читайте также:

Сквер, стадион, уборная и башня: на общественный бюджет Одессы претендуют четыре проекта

Фото: citizen.odessa.ua