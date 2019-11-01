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Новости Одессы и Одесской области

На месте пустыря в Одессе предлагают разбить парк с елкой и эльфами

На месте пустыря в Одессе предлагают разбить парк с елкой и эльфами

Речь идет о микрорайоне Большевик, что у подножия Жеваховой горы. Его хотят привести в порядок за средства “Общественного бюджета” Одессы. Для этого представили проект благоустройства на платформе “Социально активный гражданин”. Реализовать его хотят на углу площади Мичурина и старой Балтской дороги до 5 декабря 2020 года.

Автор проекта Тамара Евченко пишет, что в районе Большевика нет мест для отдыха. Впрочем, свободный участок имеется, но сейчас он больше напоминает то ли заброшенный пустырь, то ли мусорную свалку. В то же время Тамара предлагает создать там парк и назвать его «Альвари».

Сейчас это место больше похоже на заброшенный пустырь, куда сваливают мусор

Сейчас это место больше похоже на заброшенный пустырь, куда сваливают мусор

Проект предполагает обустройство зон отдыха матери и ребенка, площадки для народных гуляний со сценой и елкой. Там же предлагают разместить зону отдыха с аллеей, где будут статуи эльфов и спортивной мультифункциональной площадкой.

Для отдыхающих предлагают обсутроить мультифункциональную площадку

Для отдыхающих предлагают обсутроить мультифункциональную площадку

“Вместо свалки предлагаю сделать парк, аналогов которому нет в мире, – отметила автор проекта. – Это будет первый парк, куда жители района смогут сами принести фигурки эльфов. Лично я бы хотела, чтобы они были большими – человеческого роста”.

Кроме того, в парке могут появиться зоны малых архитектурных форм – кофейня, ларек с хлебо-булочными изделиями, пространство детского искусства, туалет общественного пользования.

Предлагают построить и МАФы, где можно купить что-то выпить и перекусить

Предлагают построить и МАФы, где можно купить что-то выпить и перекусить

Проектом также предусмотрены место для парковки и схемы транспортного и пешеходного регулирования.

Места под парковку тоже предусмотрены

Места под парковку тоже предусмотрены

Стоимость реализации проекта – баснословная, 1,5 млн грн.Впрочем, местные жители готовы сами выполнить часть работ: посадить цветы, создать статуи эльфов и обустроить сцену. Но все же основные затраты просят оплатить город из бюджета: к примеру, дать денег на асфальтное покрытие и тротуарную плитку, бордюры, ограждения, полив растений, урны лавочки.

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Фото: citizen.odessa.ua

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Артем Виноградов
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