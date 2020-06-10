Берегись автомобиля: правила пассажирских перевозок во время карантина на одной картинке

В Украине в течение нескольких последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний. Такая ситуация сложилась из-за частых случаи игнорирования гражданами рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе при пользовании общественным транспортом.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ. В ведомстве решили еще раз напомнить о правилах пользования общественным транспортом и подготовили полезную инфографику.

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Из-за увеличения случаев заражения COVID-19 в Украине, возможна новая волна эпидемии. Глава Минздрава Максим Степанов обратился к украинцам с призывом не пренебрегать карантинными ограничениями и правилами – пользоваться масками и антисептиками, соблюдать социальную дистанцию.

– пользоваться масками и антисептиками, соблюдать социальную дистанцию. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои указания и теперь рекомендует правительствам просить всех носить тканевые маски для лица в общественных местах, чтобы помочь уменьшить распространение коронавируса. В организации сообщили, что получили новые результаты исследований, которые указывают на то, что тканевая, немедицинская маска может стать барьером для инфекционных капель.

Фото: Freepik

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