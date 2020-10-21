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Бензин и автогаз резко подорожают уже в ближайшие дни – прогноз

Бензин и автогаз резко подорожают уже в ближайшие дни – прогноз

В Украине поднялись оптовые цены на импортное автомобильное топливо. Соответственно, в ближайшие дни повысится и розничная цена на АЗС. 

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Об этом заявил директор специальных проектов научно-технического центра “Психея” Геннадий Рябцев, сообщает ТСН.ua.

Сообщается, что на некоторых заправках бензин и дизель уже стали дороже на 20-60 копеек за литр. А в понедельник, 19 октября крупнейшая сеть АЗС в стране — “Приват” (“Авиас”, “Укрнафта”, “АНП” и др.) — подняла цены на 1 грн/л. Это произошло впервые с конца апреля 2020 года.

А цена автогаза может увеличиться до 13,5 грн/литр, но постепенно. Причина – предстоящий отопительный сезон, во время которого растет потребление газа. Оптовая цена автогаза уже достигла отметки в 11 грн/л.

Кстати, с начала мая 2020 года средняя стоимость автогаза на АЗС выросла на 16,2%, до 9,85 грн/литр.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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