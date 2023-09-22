Погода в Одессе 23 сентября: погода располагает к отдыху на море

В субботу, 23 сентября, в Одессе будет тепло и без осадков. Также за прогнозами синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одесской области ожидается переменная облачность, температура воздуха поднимется до 29°С.
Прогноз погоды в Одессе 23 сентября
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-18°С, днем 24-26°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°С, днем 24-29°С.
На автодорогах области видимость хорошая.