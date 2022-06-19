Авиация рашистов атаковала ракетами Очаков

Город, расположенный на границе Николаевской и Одесской областей подвергся атаке российской авиации. Есть жертвы среди мирного населения.

Об этом сказано в сообщении Оперативного командования «Юг».

Враг пытался разрушить портовую инфраструктуру, однако попал и в частный сектор. Из-за обстрелов повреждено несколько зданий. По предварительной информации, два человека ранены, один — погиб,

— проинформировали в Вооруженных силах Украины.

Напомним, что сегодня ночью рашисты атаковали сверхзвуковыми крылатыми ракетами Одесскую область, но силы ПВО успешно сбили оба смертоносных снаряда.

Также «Одесская жизнь» писала, что утром 17 июня 2022 года российские агрессоры нанесли ракетный удар по городу Николаеву. Удар пришелся по спальному району. Пострадало более 20 человек. Два человека были убиты, 16 госпитализировали с ранениями в больницы, в том числе ребенка.