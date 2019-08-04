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Новости Одессы и Одесской области

Авария в Беляевском районе: погиб 7-летний ребенок

Авария в Беляевском районе: погиб 7-летний ребенок

Семилетний мальчик погиб в результате ДТП в Беляевском районе возле села Петрово.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

Машина перевернулась после того, как 44-летний водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Всего в автомобиле находилось пять человек. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Ребенка также доставили в медучреждение, от полученных травм он скончался.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Фото: golos.ua

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