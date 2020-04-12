Карантину вопреки: прихожане в Одессе посетили храмы в вербное воскресенье (фото)

Ни рекомендации областной комисии по чрезвычайным ситуациям, ни просьбы властей, ни предписания МОЗ и Кабмина не остановили одесских верующих.

Многие православные христиане, несмотря на карантин, все-таки отправились в храмы, чтобы отметить вербное воскресенье.

Закрыть культовые сооружения в городе не смогли – не имеют права. Священникам оставалось только сделать все возможное, чтоб обезопасить прихожан.

Так, на улице Пушкинской веточки вербы у Свято-Ильинского мужского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата святили на улице. Людей ждали с ведрами, наплоненными водой, снаружи, а они приходили и по одному, и группами, передает Думская.

На фото видно, что о дистанции речи не идет, а некоторые находятся в месте скопления людей без масок, в том числе и священник.

По информации УСИ, утренняя литургия состоялась в храме Святой Троицы Одесской епархии Украинской православной церкви на Фонтанской дороге,3.

Там также святили вербу возле входа. Маски у священнослужителя не было. Внутри также проходила служба.

Кроме того, организовали богослужение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Украинской православной церкви Московского патриархата на Соборной площади. На улицу вынесли колонки, чтобы поменьше людей заходило в помещение. Все пришедшие стояли в масках.

К слову, ни в один храм входить было не запрещено. При этом прихожан просили находиться там не более чем по десять человек, соблюдать дистанцию и стоять в средствах защиты.

В свою очередь, организация “Всеукраинская люстрация” рассказала в соцсетях, что это правило злостно нарушали в храмах, которые они посетили. Так, общественники заметили несоблюдение карантинного режима в Иверском монастыре РПЦ и церкви на улице Инглези РПЦ в помещении Фининститута.

“Самыми откровенными нарушениями были отстутствие защитных средств и массовые причастия, в том числе с участием детей”, – сообщили активисты.

В подтверждение к словам они приложили видео.

Отметим, что к 12 апреля в Одесской области зафиксировано 67 случаев заболевания коронавирусом. Также 12 апреля зарегистрировали первый летальный случай, в Подольске скончалась 61-летняя пациентка.

Добавим, что среди заболевших есть монахиня Свято-Воскресенского монастыря в городе Теплодар. Ее госпитализировали в Беляевскую больницу. Известно, что монахиня работала в церковной лавке и контактировала со многими людьми.

Фото: УСИ, Думская, редакция “ОЖ”

Видео: “Всеукраинская люстрация”

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