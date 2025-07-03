Сигнал тревоги одесситы, которые еще не успели уснуть, услышали ровно в 2:22. Мониторинговые каналы сообщили о группе «шахедов», взявших курс на Черноморск и, вероятно, южные районы Одессы. И спустя буквально несколько минут стало очень громко – это начали работу наши силы противовоздушной обороны.

А еще отчетливо слышно жужжание дронов-убийц.

Опасность заключается в том, что беспилотники заходят на Одессу зигзагами – то есть могут объявиться с любой стороны.

Наибольшая опасность на данный момент для жителей Таирова. Но центру, Аркадии и Черемушкам также не стоит расслабляться.

Оставайтесь в укрытиях, не подходите к окнам и не снимайте работу ПВО!

А «Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

ОБНОВЛЕНО:

По состоянию на 3:05 3 июля, над Одессой предварительно чисто. Был дан отбой тревоги. Официальная информация пока не поступала.

ОБНОВЛЕНО в 3:08:

Местные Телеграм-каналы сообщают о «прилете» в жилой дом: «горят 7-9-й этажи». О пострадавших и возможных жертвах на данный момент не известно.

«Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов. Информация о пострадавших уточняется. Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы», – прокомментировал глава Одесской ОВА Олег Кипер.