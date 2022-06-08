«Ассоль уже не та»: в Одессе пройдет церемония гашения новой марки

В пятницу, 10 июня 2022 года, в здании Одесского главпочтамта состоится торжественная церемония гашения новой марки. Основой для ее создания стала карикатура одесского художника Виктора Джеваги «Ассоль уже не та».

Об этом сообщает член Международной федерации журналистов, председатель оргкомитета конкурса «Русский военный корабль иди на…й» Александр Федоров.

«Сегодня россия ведет войну против Украины не только на фронтах своими путинскими ордами и несущей смерть техникой. Ожесточенные бои идут в информационной и гуманитарной сфере, за умы и основополагающие ценности человечества. И в наше напряженное время даже обычный знак почтовой оплаты – марка стала символом борьбы украинского народа и ВСУ против рашистской оккупации. Известный одесский художник Виктор Джевага сделал карикатуру «Ассоль уже не та», которая в силу свой интригующей и привлекательной истории стала основой для создания марки»,

– рассказал Федоров.

Процедуру гашения проведут руководители дирекций Одесской и Николаевской «Укрпочты», после чего марка поступит в продажу.

В церемонии также примут участие популярные одесские и николаевские артисты. Кроме того, посетители главпочтамта смогут ознакомиться с выставкой карикатур, представленных на международный конкурс «Русский военный корабль, иди на…й!».

Начало мероприятия – в 14:00.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что карикатура известного одесского художника Виктора Джеваги, впервые представленная на Международном конкурсе карикатуристов «Русский военный корабль, иди на…й», послужила основой для создания новой почтовой марки. Она была впервые представлена ротари-клубом «Одесса-Ришелье» во Всемирном клубе одесситов на выставке карикатур, созданных 42 художниками из 12 стран мира.

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