Одесская выставка военной карикатуры будет продолжена в Европе, США и… на Южном полюсе

На фоне более чем трехмесячных звучащих сирен воздушной тревоги и обстрелов Николаева возникало большое сомнение: смогут ли его организаторы найти соответствующее помещение с бомбоубежищем и заинтересовать жителей города и местные СМИ в посещении экспозиции карикатур.

Забегая вперед, скажу, что антивоенная выставка превратилась в настоящее шоу с патриотическими и народными песнями солистов николаевского академического театра, церемонией гашения марки и конверта «Ассоль уже не та» и сбором средств для прифронтовой больницы скорой медицинской помощи.

Участие в работе выставки приняли руководители города во главе с мэром Александром Сенкевичем, общественные и творческие деятели, представители гуманитарных штабов. Приятным и ожидаемым сюрпризом стало прибытие прямо с линии фронта бойцов ВСУ и местной территориальной обороны в полной воинской амуниции с автоматами через плечо.

— Я и мои боевые друзья вырвались во время кратковременного затишья на пару часов в город чтобы ознакомиться с экспозицией, усмехнуться рядом с одними карикатурами, почувствовать комок в горле возле других,- говорит один из руководителей николаевской ТРО майор Андрей Острев. — Эта выставка – добрая встреча с друзьями, которых не видел месяцы, как же много нужно им рассказать, а время есть только на вместе улыбнуться. Наше единство позволят ощутить поддержку и чувство родственной близости людей верящих в нашу решимость стоять за них, за нашу скорую победу даже ценой жизни.

Отрадно, что николаевские организаторы выставки во главе с руководителем общественной организации «Ассоциация лидеров туризма Николаевской области» Татьяной Чичкалюк и паст-президентом клуба Rotary «Николаев» Артемом Ващиленко решили принять эту эстафету от одесского клуба «Одесса-Ришелье». Мы самые ближайшие соседи, а в эти военные дни Николаев надежно защищает Черноморскую жемчужину от вражеского продвижения: среди защитников города много бойцов из Южной Пальмиры, постоянно движутся караваны гуманитарных грузов, а живительная вода доставляется цистернами и бидонами.

Следующим местом проведения выставки стал Киев. В столице у организаторов выставки появились новые возможности и новые проекты. О них было сказано на торжественном открытии экспозиции в HubVcentre Киевского горсовета. Председатель украинской секции Международного ротари-комитета Украина-Великобритания профессор Марина Долженко предложила провести выставку в американском Хьюстоне в ходе международного конгресса Rotary international с участием делегаций из 138 стран мира, а также в Лондоне при содействии местных ротарийцев.

Но, пожалуй, самое необычное предложение в ходе своего эмоционального выступления сделал директор Национального Антарктического центра Евгений Дикий. Он хочет показать эти карикатуры участникам антарктической экспедиции полярного центра Вернадского. Забегая вперед, скажем, что работа над этим проектом уже началась.

В своем выступлении известный политик Тарас Кремень подчеркнул значение выставки антивоенной карикатуры для истинного восприятия войны, россии, ее президента-убийцы, зомбированного народа. Актуальной может быть эта выставка и для европейцев, часть которых еще продолжает верить в лживую российскую пропаганду.

Стоит отметить оперативную работу киевских СМИ. Уже через полчаса в сводках новостей, а чуть позднее на телеэкранах появились репортажи с выставки. И сразу в инфохаб горсовета на ул. Владимирской потекли десятки зрителей. К сожалению, экспозиция демонстрировалась только до вечера и уже на следующий день отправилась в Чернигов. Как говорит Татьяна Александровна, между этими двумя городами, которые лежат на одном меридиане, установлены давние дружеские связи. А в эти военные дни, когда Чернигов уже отбил вражеские атаки, а Николаев еще находится под ежедневными бомбежками российской орды, это единство самого северного и самого южного городов-героев еще более окрепло

— Для города пострадавшего от вражеской оккупации и интенсивных бомбежек эта выставка стала первой улыбкой в культурной жизни послеоккупационного период, говорил на торжественном открытии выставки начальник Управления культуры и туризма Черниговского горсовета Александр Шевчук. — Периодически наша область еще обстреливается, закрыты музеи и кинотеатры, на востоке страны идут напряженные бои, но эти карикатуры лишний раз доказывают, что победа будет за нами, что многие страны мира верят в Украину и ее мужественный народ. Уверены в том, что выставка будет пользоваться популярностью и в городах нашей области Прилуках, Нежине, Мена и других, куда карикатуры отправятся после Чернигова.

В ходе выставки родилась идея провести детский конкурс комиксов на антивоенную тему. Об этом рассказала директор школы искусств Мария Рыбина-Ткач.

Курортный городок Коблево, расположенный посредине дороги между Николаевом и Одессой, известен своими морскими отелями и базами отдыха. Сейчас сюда хоть на несколько часов стараются вырваться николаевцы, чтобы отоспаться, чтобы по 3-4 раза в ночи не слушать вой сирен, разрывы бомб и кассетных снарядов. Для них, жителей Коблево и бойцов местной теробороны была устроена выставка. А затем состоялся концерт артистов Николаевского театра.

Александр ФЕДОРОВ