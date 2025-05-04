Соответствующее распоряжение городского головы опубликовано на сайте Одесского горсовета.

Согласно документу, временно исполнять обязанности директора департамента будет Надежда Новикова.

Ранее Новикова возглавляла департамент земельных ресурсов, сменив около года назад на этом посту Александра Филатова – нынешнего вице-мэра.

После задержания руководителя департамента архитектуры и градостроительства Марата Касимова она стала исполнять и его обязанности.

Как сообщалось ранее, в Одесском горсовете решили объединить департаменты земельных ресурсов и архитектуры и создать единую структуру с тем чтобы уменьшить расходы из бюджета. Этот департамент будет заниматься вопросами архитектуры и земли. Еще одной причиной оптимизации департаментов называли невозможность найти кандидата на пост главного архитектора Одессы.

Стоит отметить, что, согласно закону, должность главного архитектора можно занять только через конкурс. Кандидаты должны иметь профильное высшее образование и не менее пяти лет опыта в градостроительстве и архитектуре.

Поэтому Надежда Новикова будет исполнять обязанности только директора департамента, а должность главного архитектора Одессы остается вакантной.

Кроме того, на апрельской сессии горсовета был создан департамент по вопросам мобилизационной подготовки, ведения воинского учета и оборонной работы.

Источник и фото: Думская