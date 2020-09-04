Арест танкера Delfi и последствия Дня города: чрезвычайные новости Одессы и области 3 сентября

На улице Спиридоновской стоит хорошо знакомый одесситам бывший кинотеатр «Одесса». Там давно не показывают фильмы, и заброшенное здание постепенно разрушается. А ведь этому дому недавно исполнилось 111 лет, и он не только представляет собой историческую ценность, но и был свидетелем самого драматического периода одесской истории.

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