Арест танкера Delfi и последствия Дня города: чрезвычайные новости Одессы и области 3 сентября

В Одессе и Одесской области в четверг, 4 сентября, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий
- Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что празднование Дня города Одессы отразится на заболеваемости коронавирусом.
- Суд открыл дело на компанию, которая владеет танкером Delfi. С фирмы Mister Drake PC хотят взыскать почти 2,4 млн грн убытков. А в качестве обеспечения исковых требований было арестовано имущество компании — арестовали само судно, говорится в определении хозяйственного суда Одесской области от 1 сентября.