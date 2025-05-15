Об этом говорится в приговоре Приморского районного суда Одессы, оглашенного 9 мая 2025 года.

По материалам дела, в марте 2017 года Приходько вместе с подчиненным, требовала от предпринимателя взятку в размере 9,6 тыс. долларов США за содействие в заключении договора аренды помещений «Укрпочты». В обмен на эту сумму чиновница обещала помощь с подготовкой необходимых документов, исследованием рынка и установлением стартовой цены.

Деньги через посредника она получила 4 октября 2017 года в кафе на улице Садовой в Одессе.

Сумма взятки более чем в 200 раз превысила необлагаемый минимум, что классифицируется как неправомерная выгода в крупном размере.

В суде Приходько своей вины не признала. Она заявила, что встреча была служебной, а разговор касался лишь состояния помещений и возможных расходов на ремонт. Кроме того, она отметила, что не имела реальных полномочий влиять на арендные решения, поскольку они принимались через систему «Прозорро» и центральный офис «Укрпочты».

На основании доказательств, подтвердивших факт получения взятки, суд квалифицировал действия Натальи Приходько по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору, в крупном размере.

Судья назначил чиновнице наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества, за исключением доли квартиры, а также запретил занимать руководящие должности на государственных предприятиях в течение трех лет.

Напомним, после закрытия Главпочтамта на Садовой,10 «Укрпочта» решила сдать помещения в долгосрочную аренду за 360 тысяч гривен в месяц.