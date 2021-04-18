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Апрель по-одесски: воскресный день в центре города (фото)

Апрель по-одесски: воскресный день в центре города (фото)

Обычный выходной день в апреле в «краснозонной» Одессе.

Дожили: понятие «зона» уже тоже стало обычным явлением. Ну, разве что в центре города «кое-что» таки-да закрыто.

Кто-то еще в зимней одежде, у кого-то лето наступило вместе с заработавшими фонтанами. Где-то что-то уже распустилось, глаз радует, все остальное — только готовится, и вообще настоящая весна для многих в центре Одессы начинается, когда распускается иудино дерево в Горсаду. А оно пока ведет себя тихо.

Одесситы высыпали в Горсад, на Дерибасовскую, на Соборную площадь. Детские площадки — самое посещаемое место.

Впрочем, очереди в кафе, где теперь все на вынос, тоже все длиннее и длиннее. Некоторые кафешки все-таки выставили столики, но большинство строго соблюдают тему «только с собой». Результат: люди покупают «быструю еду» и усаживаются с ней на скамейки. Едят под фонтанные переливы.

Активничают улично-парковые одесские коты, которые сразу сообразили, что поедание на скамейках сулит и им кое-какую выгоду.

Город по-весеннему прихорашивается, и людей на улицах — все больше: Соборка так вообще «закипела» и своими шашистами-шахматистами, и уличными художниками; апрельский вернисаж на площади — в разгаре…

Фото: Мария Котова

 

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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