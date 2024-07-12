Аномальна спека прийшла з Африки та може тривати дуже довго

Аномальна спека прийшла з Африки та може тривати дуже довго

Україна зараз перебуває під впливом спекотного повітря, яке рухається з Африки та додатково прогрівається через малохмарну погоду. Це явище вже можна назвати «тепловою хвилею», — повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів в Одесі.

Теплова хвиля характеризується аномально високими температурами вдень і вночі, що тривають від кількох днів до кількох тижнів на великій площі. Часто вона супроводжується високою вологістю, яка підсилює відчуття спеки.

Під час таких хвиль штучні поверхні поглинають до 95% сонячної енергії, віддаючи її повітрю, що призводить до утворення «міських островів тепла» – зон, де температура значно вища, ніж у сільській місцевості.

карта синоптиков

Крім того, теплова хвиля сприяє підвищенню забруднення повітря через збільшення частинок у повітрі, ризику лісових пожеж та присутність тропосферного озону і оксидів азоту, які є джерелами фотохімічного забруднення.

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