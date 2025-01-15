Ну что – новогодние праздники, можно сказать, почти что позади… И что теперь на повестке дня, например, у милых дам?.. Сбросить лишние килограммы! Вот как раз об этом мы и вспомним сегодня:

– Так я смотрю вам здесь всем очень весело… А вы уже взвешивались в этом году?..

***

– Шо с Вами Роза, Вы так сильно похудели?

– Я так страдаю, мне стал изменять муж…

– Таки, разведитесь!

– Пока не могу.

– А шо такое?

– Хочу сбросить ещё пять килограммов…

***

Фирочка, ты вся такая воздушная…

– Шо, как безе?!

– Нет, как тревога…

***

– Фаечка, таки, опишите себя в двух словах.

– Ой, я в двух словах? Ну, на любителя…

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