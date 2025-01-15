Одесситка Роза худеет
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Ну что – новогодние праздники, можно сказать, почти что позади… И что теперь на повестке дня, например, у милых дам?.. Сбросить лишние килограммы! Вот как раз об этом мы и вспомним сегодня:

– Так я смотрю вам здесь всем очень весело… А вы уже взвешивались в этом году?..

Анекдот: про весы

***
– Шо с Вами Роза, Вы так сильно похудели?
– Я так страдаю, мне стал изменять муж…
– Таки, разведитесь!
– Пока не могу.
– А шо такое?
– Хочу сбросить ещё пять килограммов…

***
Фирочка, ты вся такая воздушная…
– Шо, как безе?!
– Нет, как тревога…

***
– Фаечка, таки, опишите себя в двух словах.
– Ой, я в двух словах? Ну, на любителя…

Анекдот: про еду

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