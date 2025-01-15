Ну що – новорічні свята, можна сказати, майже позаду… І що тепер на порядку денному, наприклад, у милих дам?.. Скинути зайві кілограми! Ось якраз про це ми і згадаємо сьогодні:
– Так я дивлюся вам тут усім дуже весело… А ви вже зважувалися цього року?
***
– Шо з Вами Роза, Ви так сильно схудли?
– Я так страждаю, мені почав зраджувати чоловік…
– Такі, розлучіться!
– Поки що не можу.
– А шо таке?
– Хочу скинути ще п’ять кілограмів…
***
– Фірочка, ти вся така повітряна…
– Шо, як безе?!
– Ні, як тривога…
***
– Фаєчко, таки, опишіть себе двома словами.
– Ой, я двома словами? Ну, на любителя…
У нас є інші анекдоти: