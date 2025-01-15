Ну що – новорічні свята, можна сказати, майже позаду… І що тепер на порядку денному, наприклад, у милих дам?.. Скинути зайві кілограми! Ось якраз про це ми і згадаємо сьогодні:

– Так я дивлюся вам тут усім дуже весело… А ви вже зважувалися цього року?

***

– Шо з Вами Роза, Ви так сильно схудли?

– Я так страждаю, мені почав зраджувати чоловік…

– Такі, розлучіться!

– Поки що не можу.

– А шо таке?

– Хочу скинути ще п’ять кілограмів…

***

– Фірочка, ти вся така повітряна…

– Шо, як безе?!

– Ні, як тривога…

***

– Фаєчко, таки, опишіть себе двома словами.

– Ой, я двома словами? Ну, на любителя…

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