Анекдот дня: надпись на окне в одесском трамвае

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!
Разговаривают две еврейки в Одессе:
— Слышала, ваша Сара замуж выходит.
— Да. Выходит понемногу.
В Одессе, в очеpеди:
— Hе чихайте на меня! Вы pаспpостраняете инфекцию!
— Я на вас pаспpостpаняю инфекцию?! Я на вас pаспростpаняю инфекцию?! Да я чихать на вас хотел!
Надпись на окне в одесском трамвае: «Высовывайся, высовывайся, посмотрим, что ты засунешь обратно».
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