Анекдот дня: надпись на окне в одесском трамвае

Разговаривают две еврейки в Одессе:

— Слышала, ваша Сара замуж выходит.

— Да. Выходит понемногу.

В Одессе, в очеpеди:

— Hе чихайте на меня! Вы pаспpостраняете инфекцию!

— Я на вас pаспpостpаняю инфекцию?! Я на вас pаспростpаняю инфекцию?! Да я чихать на вас хотел!

Надпись на окне в одесском трамвае: «Высовывайся, высовывайся, посмотрим, что ты засунешь обратно».

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