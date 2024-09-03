Анекдот дня: как загружаются одесские компьютеры

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— Фима, ты таки накажешь меня сегодня ночью?
— Брось, Софочка, ты ни в чём не виновата…
Одесса. Трамвайная остановка.
Дама успела заскочить в трамвай, а её крепко выпивший муж — нет.
Кондуктор кричит вагоновожатому:
— Сёма, шоб ты так жил, останови средство! Дама ручную кладь забыла!
Одесские компьютеры загружаются с надписью:
«Вам таки по делу или просто потыкать?»
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