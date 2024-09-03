Анекдот дня: как загружаются одесские компьютеры

— Фима, ты таки накажешь меня сегодня ночью?

— Брось, Софочка, ты ни в чём не виновата…

Одесса. Трамвайная остановка.

Дама успела заскочить в трамвай, а её крепко выпивший муж — нет.

Кондуктор кричит вагоновожатому:

— Сёма, шоб ты так жил, останови средство! Дама ручную кладь забыла!

Одесские компьютеры загружаются с надписью:

«Вам таки по делу или просто потыкать?»

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