Анекдот дня: як завантажуються одеські комп’ютери

— Фімо, ти таки покараєш мене сьогодні вночі?

— Кинь, Софочко, ти ні в чому не винна…

Одеса. Трамвайна зупинка.

Дама встигла заскочити в трамвай, а її чоловік напідпитку — ні.

Кондуктор кричить вагоновожатому:

— Сьома, шоб ти так жив, зупини засіб! Дама ручну поклажу забула!

Одеські комп’ютери завантажуються з написом:

«Вам таки у справі чи просто потикати?»

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