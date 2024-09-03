Анекдот дня: як завантажуються одеські комп’ютери

Доброго ранку, читачі! Новий день настав, і ми раді запропонувати вам порцію свіжих і кумедних анекдотів. Почніть ранок з гарного сміху і заряджайтеся позитивом на весь день! Читайте, смійтеся і насолоджуйтеся!
— Фімо, ти таки покараєш мене сьогодні вночі?
— Кинь, Софочко, ти ні в чому не винна…
Одеса. Трамвайна зупинка.
Дама встигла заскочити в трамвай, а її чоловік напідпитку — ні.
Кондуктор кричить вагоновожатому:
— Сьома, шоб ти так жив, зупини засіб! Дама ручну поклажу забула!
Одеські комп’ютери завантажуються з написом:
«Вам таки у справі чи просто потикати?»
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