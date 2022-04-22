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Анекдот дня: старушка молится в церкви

Анекдот дня: старушка молится в церкви

Доброе утро, мы из Одессы! А это значит, что унывать – это не про нас.
«Одесская жизнь» призывает всех сохранять сохранять спокойствие в любой ситуации и не терять веры и надежды.

А чтобы предстоящий день был легким и удачным, предлагаем начать его с забавного анекдота.

Молится бабушка в церкви:

– Господи, я очень любила своего мужа, но ты у меня его забрал! Я очень любила своего котика, но его тоже не стало. Господи, я очень люблю путина…

Кстати, напомним, что Одесский театр кукол снял видео про путина по мотивам известной песни.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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