Анекдот дня: сколько стоит лечение в Одессе

Доброе утро, одесситы! Наступили выходные, которые можно посвятить родным людям, близким друзьям и любимым занятиям. “Одесская жизнь” дарит вам утреннюю дозу позитива — не растеряйте ее до следующего выпуска утреннего анекдота.
– Изя, я в Израиле прошёл курс лечения. Таки дорого — я три тысячи долларов заплатил!
– Давид, за такие деньги Вы могли бы у нас в Одессе лечиться целый год!
– Вы безусловно правы! Ещё бы и на похороны хватило…
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