Анекдот дня: сколько стоит лечение в Одессе

– Изя, я в Израиле прошёл курс лечения. Таки дорого — я три тысячи долларов заплатил!

– Давид, за такие деньги Вы могли бы у нас в Одессе лечиться целый год!

– Вы безусловно правы! Ещё бы и на похороны хватило…

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