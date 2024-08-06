Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: что Изе расскажет мама

Анекдот дня: что Изе расскажет мама

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!

На Привозе.
— Молодой человек, положите, пожалуйста, семечки на место!
— Но я только попробовать!
— Уважаемый, если все будут приходить ко мне и пробовать, то я стану знаменит на всю Одессу, а мне некогда раздавать автографы,мне нужно семечки продавать

*****

Одесса. Две дамы влезают в битком набитый трамвай, одна с передней площадки, другая — с задней.
— Сара, — кричит одна, — тебе есть на чем сидеть?
— Есть!
— А чего же ты стоишь?
— Так мест нет!

*****

— Изя, ну конечно, у тебя на всё должно быть своё мнение! И сейчас мама тебе его расскажет.

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