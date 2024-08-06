Анекдот дня: що Ізі розповість мама

На Привозі.

— Молода людина, покладіть, будь ласка, насіння на місце!

— Але я тільки спробувати!

— Шановний, якщо всі приходитимуть до мене і пробуватимуть, то я стану знаменитий на всю Одесу, а мені ніколи роздавати автографи, мені потрібно насіння продавати…

*****

Одеса. Дві дами влазять у битком набитий трамвай, одна з переднього майданчика, інша — із заднього.

— Сара, — кричить одна, — тобі є на чому сидіти?

— Є!

— А чого ж ти стоїш?

— Так місць немає!

*****

— Ізя, ну звісно, у тебе на все має бути своя думка! І зараз мама тобі її розповість.

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