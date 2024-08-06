Анекдот дня: що Ізі розповість мама

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
На Привозі.
— Молода людина, покладіть, будь ласка, насіння на місце!
— Але я тільки спробувати!
— Шановний, якщо всі приходитимуть до мене і пробуватимуть, то я стану знаменитий на всю Одесу, а мені ніколи роздавати автографи, мені потрібно насіння продавати…
*****
Одеса. Дві дами влазять у битком набитий трамвай, одна з переднього майданчика, інша — із заднього.
— Сара, — кричить одна, — тобі є на чому сидіти?
— Є!
— А чого ж ти стоїш?
— Так місць немає!
*****
— Ізя, ну звісно, у тебе на все має бути своя думка! І зараз мама тобі її розповість.
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