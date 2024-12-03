Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: чем на самом деле занимается пианист

Анекдот дня: чем на самом деле занимается пианист

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!

Начальник поезда Одесса-Киев по рации кричит машинисту:
— Сёма, что происходит? Почему мы не остановились на станции Подольск?
— Тормоза отказали.
— Что же теперь делать?
— Скорее соберите с пассажиров доплату за экспресс!

На одесском Привозе в период роста цен на продовольствие.
— Почём эти куры?
— Какие куры?! Это же яйца! Куда вы смотрите?
— На ценник.

В одесской филармонии карманник на фортепьянном концерте смотрит на пианиста и бормочет:
— Такие великолепные пальцы — и такой фигнёй занимаются!

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Редакция ПРОФИЛЬ
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