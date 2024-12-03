Анекдот дня: чем на самом деле занимается пианист

Начальник поезда Одесса-Киев по рации кричит машинисту:

— Сёма, что происходит? Почему мы не остановились на станции Подольск?

— Тормоза отказали.

— Что же теперь делать?

— Скорее соберите с пассажиров доплату за экспресс!

На одесском Привозе в период роста цен на продовольствие.

— Почём эти куры?

— Какие куры?! Это же яйца! Куда вы смотрите?

— На ценник.

В одесской филармонии карманник на фортепьянном концерте смотрит на пианиста и бормочет:

— Такие великолепные пальцы — и такой фигнёй занимаются!

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