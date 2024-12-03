Анекдот дня: чим насправді займається піаніст

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували вам свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій та позитив гарантовані! Читайте та насолоджуйтесь!
Начальник поїзда Одеса-Київ по рації кричить машиністу:
— Сема, що відбувається? Чому ми не зупинилися на станції Подільськ?
— Гальма відмовили.
— Що ж тепер робити?
— Швидше зберіть із пасажирів доплату за експрес!
На одеському привозі в період зростання цін на продовольство.
— Чому ці кури?
— Які кури?! Це ж яйця! Куди ви дивитеся?
— На цінник.
В одеській філармонії кишеньковий злодій на фортепіанному концерті дивиться на піаніста і бурмоче:
— Такі чудові пальці — і такою фігнею займаються!
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