Анекдот дня: чим насправді займається піаніст

Начальник поїзда Одеса-Київ по рації кричить машиністу:

— Сема, що відбувається? Чому ми не зупинилися на станції Подільськ?

— Гальма відмовили.

— Що ж тепер робити?

— Швидше зберіть із пасажирів доплату за експрес!

На одеському привозі в період зростання цін на продовольство.

— Чому ці кури?

— Які кури?! Це ж яйця! Куди ви дивитеся?

— На цінник.

В одеській філармонії кишеньковий злодій на фортепіанному концерті дивиться на піаніста і бурмоче:

— Такі чудові пальці — і такою фігнею займаються!

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