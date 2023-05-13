Анекдот дня: лекарства и новая жена

Доброе утро, неунывающие одесситы! Пусть сегодняшняя суббота, как, впрочем и другие дни, будут исключительно удачными. А еще пожелаем-ка мы вам и вашим близким здоровья побольше и, соответственно лекарств поменьше.

А что имеет важное значение для нашего здоровья? В немалой степени — позитивный настрой! Его-то и поможет обеспечить наш традиционный утренний анекдот:

Сидят за столом два еврея, у одного из них недавно умерла жена:

— Изя, — говорит один, — тебе надо найти себе новую спутницу жизни.

— Я знаю, Абрам. Но мне надо, чтобы она обязательно болела астмой.

— Но зачем тебе больная астмой, Изя?

— Знаешь, Абрам, после Сарочки осталась куча лекарств!

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