Анекдот дня: бабушка Соня и скайп

Анекдот дня: парень нашел мину на одесском пляже Доброе утро, Одесса! Впереди выходные, а заначит можно отдохнуть. Вот только забывать о безопасности не стоит. Напоминаем, что в этом году купаться в море – себе дороже. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: немного о жизни женатых и холостых мужчин Доброе утро, Одесса! Итак, сегодня уже четверг, и все меньше и меньше времени остается до долгожданных выходных. Так что не теряем бодрости духа, верим в наших защитников, верим в нашу Победу и не теряем надежды, что до нее все ближе и ближе…

А в качестве утренней зарядки позитива предлагаем вашему вниманию немного еврейского юмора. ПОДРОБНЕЕ