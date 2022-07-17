Анекдот дня: бабушка Соня и скайп

Доброе утро, одесситы! Немного тревожным выдался вчерашний день… Ну, будем надеяться, что хоть воскресенье не подкачает, и мы сможем полноценно отдохнуть. А если и «позависать» в сети, то исключительно развлечения ради, или, например, затем, чтобы почитать наши утренние анекдоты.
И сегодня мы узнаем, чем современный месседжер привлек рачительную бабушку Соню.
Бабушке Соне очень понравился скайп:
– Нет, вы таки посмотрите, какая вещь! И вроде бы у нас гости, а кормить не надо!
Еще больше анекдотов:
- Про Абрама, который просит Сару спеть гостям;
- Как коты используют технику?
- Кто был первым топ-блогером?
- Сидят у окна два программиста;
- Как Сара целый день готовила?
- Саре позвонили в дверь.