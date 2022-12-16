Анекдот дня: за что российские солдаты благодарят путина

Анекдот дня: Изя, Софочка и посуда Доброе утро, Одесса, одесситы и все считающие себя таковыми! «Одесская жизнь» желает, чтобы этот день принес только приятные сюрпризы, например, свет в ваших домах. Чтобы было удобно… ну, например, мыть посуду: ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: на чем ездят Изя и Софочка? Доброе утро, неунывающие одесситы! И пусть сегодня у кого-то с утра снова нет света, пусть погоду на сегодня обещают непростую, давайте-ка не будем унывать! Ведь все плохое рано или поздно заканчивается. И свет нам когда-нибудь дадут, и снег и лед растают, и «троллэйбусы» по нашим улицам пойдут. И даже трамваи! ПОДРОБНЕЕ