Анекдот дня: чем джин-еврей отличается от обычного?

Доброе утро, Одесса! Рабочая неделя подходит к концу. Сегодняшний анекдот про исполнение желаний. Обычно их три. Но, как видим, бывает и два. Хотя у нас всех сейчас одно главное и общее на всех: скорейшая победа Украины! И пусть оно поскорее исполнится.

— Я еврейский джин, и у тебя есть два желания.

— Но всегда дают три!

— Ладно, исполнено. У тебя осталось два желания.

Еще анекдоты: