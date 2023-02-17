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Анекдот дня: чем джин-еврей отличается от обычного?

Анекдот дня: чем джин-еврей отличается от обычного?

Доброе утро, Одесса!  Рабочая неделя подходит к концу. Сегодняшний анекдот про исполнение желаний. Обычно их три. Но, как видим, бывает и два. Хотя у нас всех сейчас одно главное и общее на всех: скорейшая победа Украины! И пусть оно поскорее исполнится.

— Я еврейский джин, и у тебя есть два желания.

— Но всегда дают три!

— Ладно, исполнено. У тебя осталось два желания.

карикатура про джина

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Редакция ПРОФИЛЬ

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