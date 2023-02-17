Анекдот дня: чем джин-еврей отличается от обычного?

Доброе утро, Одесса! Рабочая неделя подходит к концу. Сегодняшний анекдот про исполнение желаний. Обычно их три. Но, как видим, бывает и два. Хотя у нас всех сейчас одно главное и общее на всех: скорейшая победа Украины! И пусть оно поскорее исполнится.
Доброе утро, Одесса! Привет, неунывающие одесситы! Ну что – света в наших домах стало больше и, стало быть, настроение совсем другое, верно? И уже можно порадовать своих близких кулинарными изысками… По крайней мере, это советует «Одесская жизнь».
Доброе утро, одесситы! «Одесская жизнь» желает вам рабочего дня плодотворного, начальства в добром здравии и настроении прекрасном, клиентов спокойных, заказчиков сговорчивых… А главное – побольше взаимопонимания и недоразумений как можно меньше. Ну, чтобы битыми не быть… Почему так? А прочитайте наш сегодняшний анекдот:
Доброе утро, Одесса! Рабочая неделя в самом разгаре, так что, как говорится, вперед и с песней!.. Ну, может и не с песни, а с хорошего настроения начать новый день уж точно не помешает. А поможет вам в этом наш традиционный одесский анекдот:
Доброе утро, одесситы. Сегодняшний утренний анекдот у нас немного грустный. Он про аэропорт, который закрыт уже почти год, с начала российского вторжения. И очень хочется пожелать всем нам, что он поскорее снова начал принимать рейсы.
Доброе утро, одесситы и все считающие себя таковыми! Желаем вам воскресного дня спокойного, удачного, ну и светлого, само собой.
А еще не забываем: главное сейчас – хранить душевное спокойствие и мир в семье!
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