Анекдот дня: Софочка учится водить машину

Анекдот дня: Абрам, Сара и шах от Исаака Доброе утро, Одесса и одесситы! Итак, воскресенье, а значит мы: высыпаемся, отдыхаем, на свежем воздухе гуляем, хобби время уделяем, близких вниманием не обделяем, супругам не изменяем, тревоги воздушные не игнорируем и для бодрости духа анекдоты читаем: ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: еврей-музыкант и зарытый талант Доброе утро, Одесса и одесситы! Несмотря на непростые времена, стараемся не терять бодрости духа, работаем добросовестно и верим в нашу Победу.

А еще «Одесская жизнь» советует не зарывать глубоко свои таланты, а по возможности пользоваться ими на всю катушку. ПОДРОБНЕЕ