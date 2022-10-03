Анекдот дня: Софочка учится водить машину

Доброе утро, Одесса и одесситы! Итак, воскресенье, а значит мы: высыпаемся, отдыхаем, на свежем воздухе гуляем, хобби время уделяем, близких вниманием не обделяем, супругам не изменяем, тревоги воздушные не игнорируем и для бодрости духа анекдоты читаем:
Доброе утро, Одесса и одесситы! Несмотря на непростые времена, стараемся не терять бодрости духа, работаем добросовестно и верим в нашу Победу.
А еще «Одесская жизнь» советует не зарывать глубоко свои таланты, а по возможности пользоваться ими на всю катушку.
Доброе утро, Одесса! Идут рабочие будни, но мы не унываем, а добросовестно занимаемся своим делом и не забываем: мы еще на день стали ближе к нашей Победе.
А для хорошего настроения и заряда бодрости предлагаем вашему вниманию очередной забавный анекдот.