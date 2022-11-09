Анекдот дня: программист и его дед

Доброе утро, Одесса! Мы не перестаем утверждать, что утренний анекдот от «Одесской жизни» – лучший способ зарядиться позитивом на весь день.
И сегодня мы узнаем, как удивил своего внука дедушка программиста:
– Деда, чем ты сейчас занимаешься?
– Да вот, внучек, прошивку на валенках меняю…
В результате программист впал в ступор на целый день.
Еще больше анекдотов:
- Что делают муж и жена, когда отключают свет;
- Роза Львовна и двоечник Моня;
- Почему свадьба в кафе была тихой?
- Бабушка Соня и скайп;
- Сидят у окна два программиста.