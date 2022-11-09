Анекдот дня: программист и его дед

Анекдот дня: как одессита Яшу в гости звали Доброе утро, Одесса! Итак, воскресенье – день отдыха, веселья, визитов в гости, ну, или принятия гостей у себя дома. Давайте-ка начнем этот день на позитивной ноте! А что может с утра так поднять настроение, как не свежий анекдот от «Одесской жизни»? ПОДРОБНЕЕ