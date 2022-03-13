Анекдот дня: Почему одесситы стараются меньше говорить по-русски?

С начала военных действий в Украине многие (кто-то вынужденно, а кто-то – вполне осознанно) покинули свои дома. Не минула эта участь и часть одесситов, несмотря на то, что по сравнению с другими украинскими городами, у нас сейчас относительно спокойно.
«Укрзалізниця» вводит стабильный график курсирования поездов до перехода на летнее время 27 марта. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться ежедневно, о них мы будем сообщать дополнительно.
С начала военных действий в Украине многие (кто-то вынужденно, а кто-то – вполне осознанно) покинули свои дома. Не минула эта участь и многих одесситов, несмотря на то, что по сравнению с другими украинскими городами, у нас сейчас относительно спокойно.
Тем не менее, «волна» эвакуации накрыла далеко не всех – многие наши земляки предпочли остаться в родном городе. Чем же мотивируют они свое решение?
Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подвел итоги 12 марта. День в регионе прошел спокойно. При этом глава ООВА заявил, что власти будут жестко контролировать торговлю, чтобы не допустить завышенния стоимости продуктов.
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