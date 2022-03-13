Анекдот дня: Почему одесситы стараются меньше говорить по-русски?

Я остаюсь, чтобы жить: почему известные одесситы отказываются от эвакуации? (Часть 2) С начала военных действий в Украине многие (кто-то вынужденно, а кто-то – вполне осознанно) покинули свои дома. Не минула эта участь и часть одесситов, несмотря на то, что по сравнению с другими украинскими городами, у нас сейчас относительно спокойно. ПОДРОБНЕЕ

Опубликован новый график движения регулярных и эвакуационных поездов «Укрзалізниця» вводит стабильный график курсирования поездов до перехода на летнее время 27 марта. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться ежедневно, о них мы будем сообщать дополнительно. ПОДРОБНЕЕ

Я остаюсь, чтобы жить: почему известные одесситы отказываются от эвакуации? (Часть 1) С начала военных действий в Украине многие (кто-то вынужденно, а кто-то – вполне осознанно) покинули свои дома. Не минула эта участь и многих одесситов, несмотря на то, что по сравнению с другими украинскими городами, у нас сейчас относительно спокойно.

Тем не менее, «волна» эвакуации накрыла далеко не всех – многие наши земляки предпочли остаться в родном городе. Чем же мотивируют они свое решение? ПОДРОБНЕЕ