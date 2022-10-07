Анекдот дня: идеальная работа для блондинки

Доброе утро, Одесса! Напоминаем, что сегодня, 7 октября – Всемирный день улыбки. А значит – есть повод улыбнуться, хотя бы на время забыть о неприятностях и пожелать себе и окружающим прекрасного настроения.
Ну а какой же день улыбки без анекдота? И сегодня мы решили вспомнить одну из героинь множества забавных историй.
Разговаривают две блондинки:
– Я нашла хорошую работу – делать ничего не надо, только болтаю, и платят неплохо.
– Кем же ты работаешь?
– Натурщицей.
– С тебя пишут картины?
– Нет, с меня пишут анекдоты.
Еще больше анекдотов:
- Блондинка приехала в автосервис;
- Специфическая работа Хаима;
- Блондинка и сила мысли;
- Почему россия никогда не победит Украину;
- Из жизни блондинок в военное время.
Карикатуры Евгения Крана