Анекдот дня: идеальная работа для блондинки

Доброе утро, Одесса! Напоминаем, что сегодня, 7 октября – Всемирный день улыбки. А значит – есть повод улыбнуться, хотя бы на время забыть о неприятностях и пожелать себе и окружающим прекрасного настроения.

Ну а какой же день улыбки без анекдота? И сегодня мы решили вспомнить одну из героинь множества забавных историй.

Разговаривают две блондинки:

– Я нашла хорошую работу – делать ничего не надо, только болтаю, и платят неплохо.

– Кем же ты работаешь?

– Натурщицей.

– С тебя пишут картины?

– Нет, с меня пишут анекдоты.

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Карикатуры Евгения Крана