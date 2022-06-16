Анекдот дня: кто сбежал из зоопарка?

Доброе утро, одесситы! «Одесская жизнь» желает всем сегодня плодотворно потрудиться и не забывать, что все плохое рано или поздно закончится. А пока что держимся, помогаем своим ближним и, конечно, нашим котикам из ВСУ.
А для утренней зарядки позитивом предлагаем вашему вниманию одесский анекдот про зоопарк.
Радио Одессы:
– Вчера из зоопарка сбежал енот.
Просьба всем видевшим енота заплатить 10 гривен в кассу зоопарка.
Еще больше анекдотов:
- Про планы пса-сапера Патрона;
- Какого вируса боятся после обезьяньей оспы?
- Сёма хочет в зоопарк;
- Как коты используют технику?
- Как еврей охотился на мух.