Анекдот дня: кто сбежал из зоопарка?

Анекдот дня: хозяйке на заметку… Доброе утро, Одесса! Начинаем день традиционно с анекдота, не забываем помогать ВСУ и поддерживать близких. Не вешаем носа и уверенно идем к победе. ПОДРОБНЕЕ

Одесская Опера снова готова встречать зрителей С 17 июня 2022 года Одесский Оперный театр спустя почти четыре месяца с начала войны вновь открывает свои двери для зрителей и возобновляет показ спектаклей. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: про еврейскую Красную Шапочку Всем доброе утро! «Одесская жизнь» желает вам удачного рабочего дня и успехов во всех начинаниях. И чтобы без воздушных тревог обошлось… ПОДРОБНЕЕ

Одесская Музкомедия снова открывает двери для зрителей Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного снова открывает двери для зрителей!

Об этом «Одесской жизни» сообщили в пресс-службе театра, и мы спешим поделиться с вами этим радостным известием. ПОДРОБНЕЕ